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'Göreve geldiğinden beri 70 kişiyi idam etti'

Güney Kore, Kuzey Kore lideri Kim'in göreve geldiğinden beri 70 kişiyi idam ettiğini savundu

'Göreve geldiğinden beri 70 kişiyi idam etti'

Güney Kore, Kuzey Kore lideri Kim'in göreve geldiğinden beri 70 kişiyi idam ettiğini savundu

09 Temmuz 2015 Perşembe 14:11
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'Göreve geldiğinden beri 70 kişiyi idam etti'

SEUL - Güney Kore Dışişleri Bakanı Yun Byung-se, Seul'de katıldığı bir toplantıda, Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un'un göreve başladığı Aralık 2011'den bu yana 70 hükümet yetkilisini idam ettiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Yun, Kuzey'in genç liderinin babasının görevdeki ilk yıllarında 10 kadar kişiyi idam ettiğini, Kuzey'deki "korku krallığı"nın eskisine göre çok daha kötü olduğunu belirtti.

Bakan Yun, Kuzey'deki bu durumun yurt dışında yaşayan Kuzey Korelilerin Güney'e iltica etme taleplerini önemli ölçüde artırdığını ifade etti.

Diğer yandan Yonhap haber ajansına göre, Güney Kore Birleştirme Bakanlığı, eski Kuzey Kore Genelkurmay Başkanı Vekili General Park Sung-Won'un Güney'e iltica ettiği haberlerinin doğru olmadığını açıkladı.

Güney Kore basını, çok sayıda üst düzey Kuzey Koreli yetkilinin Pyongyang yönetiminden gördükleri baskı nedeniyle Güney'e iltica ettiğini, bunlar arasında General Park'ın da bulunduğunu iddia etmişti.

Her yıl binlerce Kuzey Koreli, genellikle Çin sınırı üzerinden ya da Güney sınırındaki mayınlı bölgeden ülkeyi terk ederek, kendilerine sığınma hakkı veren Güney Kore'ye ulaşmaya çalışıyor.

AA

Son Güncelleme: 09.07.2015 12:39
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önce VatanIdam
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