Google çalışanlarından 'cinsel taciz' protestosu

SAN FRANCISCO

ABD'li internet devi Google'ın yüzlerce çalışanı, şirketin cinsel tacizle suçlanan üst düzey yöneticilere işten çıkarırken ödediği tazminatları protesto etmek üzere geçici iş bırakma eylemi yaptı.

"Gerçek Değişim İçin Geçici İş Bırakma" adı verilen protestoya Londra'dan Tokyo'ya, dünyanın farklı ülkelerindeki Google ofislerinde görev yapan yüzlerce şirket çalışanı katıldı.

Protesto, New York Times gazetesinin Android işletim sisteminin yaratıcısı Andy Rubin hakkındaki iş yerinde cinsel taciz iddialarını gündeme taşımasının ardından geldi.

Haberde, şirketin 2014 yılında Rubin ile yollarını ayırırken, cinsel taciz iddialarının gerçekliğine inanmasına rağmen işten ayrılma tazminatı olarak Rubin'e 90 milyon dolar ödediği bilgisi yer almıştı. Rubin ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamada cinsel taciz iddialarını reddetmişti.

Haberde ayrıca, hakkındaki cinsel taciz iddialarına rağmen şirketin sürücüsüz araçlar gibi teknoloji geliştirme projelerini yürüten X Laboratuvarı'nın yöneticisi Richard DeVaul'un şirkette çalışmaya devam ettiği aktarılmıştı. Google, tepkiler üzerine DeVaul'un tazminat almadan şirketten istifa ettiğini duyurmuştu.

Google CEO'su Sundar Pichai, salı günü çalışanlara yolladığı e-postada, "Konu hakkındaki öfke ve hayal kırıklığınızı gayet iyi anlıyorum. Benim de hislerim bu yönde ve toplumumuzu çok uzun süredir rahatsız eden ve maalesef Google'da da yaşadığımız bu sorunu çözme yolunda kararlı adımlar atmaya kararlı olduğumu bilmenizi istiyorum." ifadesini kullanmıştı.

Pichai, geçen hafta da İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Eileen Naughton ile çalışanlara yolladığı e-postada, şirketin Rubin'in 4 yıl önceki ayrılışından bu yana cinsel tacizle mücadele konusunda ciddi mesafe kaydettiğini belirtmişti. Pichai ve Naughton, şirkette son birkaç yılda cinsel taciz iddiaları nedeniyle 13'ü yönetici 48 çalışanın işine son verildiğini ve bu kişilere tazminat ödenmediğini kaydetmişti.

İş bırakma eylemi, şirket çalışanlarının yönetimin bu konudaki çabalarından ikna olmadığının göstergesi olarak yorumlanıyor.