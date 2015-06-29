Göçmenler Avrupa'nın göbeğinde iki sınır arasında

ROMA - İtalya'nın, Akdeniz kıyısında Fransa sınırına yakın kasabası Ventimiglia, Avrupa’ya gitmek isteyen ancak Fransa’nın sınırı geçmelerine izin vermediğikaçak göçmenlere evsahipliği yapıyor.



Afrika ve Ortadoğu'daki savaş, çatışma ve yoksulluktan kaçan binlerce kişinin, umuda yolculuklarında Avrupa’da geldikleri ilk noktalardan biri olan İtalya'dan diğer ülkelere gitmek istemesi, İtalya’nın en güneyden en kuzeyine kadar göçmen sorunuyla yüzleşmesine neden oluyor. Ülkenin güneyindeki Sicilya ya da Lampedusa adasından giriş yapan kaçak göçmenlerin büyük kısmının, İtalya'da kalmadan Avrupa'nın özellikle kuzeyindeki ülkelerdeki yakınlarına gitmeyi istemesi, İtalya’nın kuzeydeki komşularıyla sınırda sorun yaşamasına yol açıyor.



İtalya’da kayıt altına alınmadan herhangi bir belgesi olmadan, Avrupa içindeki serbest dolaşımdan yararlanarak kuzeydeki Avusturya, Fransa, İsviçre’ye geçmeye çalışan göçmenler, son dönemde bu ülkeler tarafından ya İtalya’nın Schengen Anlaşması’nı ihlal ettiği savı ya da göçmenlerin ilk giriş yaptığı AB ülkesine iadesine öngören Dublin Anlaşması uyarınca İtalya’ya iade ediliyor. İtalya ise bu konuyla tek başına mücadele edemeyeceğini sık sık dile getirerek göçmen sorununa AB’nin ilgisini daha aktif şekilde çekmeye çalışıyor.



AB gündeminde son aylarda Yunanistan’ın ekonomik kriziyle en çok konuşulan sorunlardan biri olan göçmen konusunda üye ülkeler, yılbaşından bu yana 55 binden fazlakaçak göçmenin giriş yaptığı İtalya’nın yükünü azaltmak için göçmenlerin paylaştırılması planı yapsa da bu durum, AB ülkelerince tam olarak benimsenmiş değil. Öyle ki bu plana en başından beri sıcak bakmayan Fransa, İtalya ile bu konuda kısa süre önce fikir ayrılığı yaşadı.



Milano’nun evsahipliği yaptığı EXPO’da geçen hafta bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve İtalya Başbakanı Matteo Renzi ılımlı görüşler ortaya koysalar da iki ülke sınırının Akdeniz kıyısında kesiştiği yer olan küçük sahil kasabası Ventimiglia ise İtalya’dan diğer ülkelere geçmek isteyen ancak Fransa’nın sınır kontrollerini sıkılaştırması sebebiyle geçişlerine izin vermediği göçmenleri ağırlamak durumunda kalıyor.



Avrupa içindeki serbest dolaşım hakkından yararlanarak tren ve otobüslerle Fransa’ya geçmek için bu kasabaya gelen 200 civarında kaçak göçmen, Fransa’nın izin vermemesi nedeniyle sınır kapısından geri gönderiliyor.



Fazla sayıda kaçak göçmenin gelmesi ve birçoğunun sınırdan geri dönmesi nedeniyle Ventimiglia’da tren istasyonuna bitişik bir yapı, geçici karşılama merkezine dönüştürüldü. Bazı kaçaklar ise kasabanın “Balzi Rossi” diye anılan Fransa sınır kapısından önceki kayalıkların üzerine kurdukları derme çatma çadırlarda kalıyor.



Müslüman göçmenlerin, 35 dereceyi bulan sıcak havaya rağmen kayalıklar üzerinde ibadetlerini sürdürmeleri dikkati çekti. İtalyan Kızılhaçının gıda ve tıbbi yardım sağladığı kaçak göçmenlere Fransa’dan gelen bazı Müslüman derneklerinin de helal gıda getirdiği öğrenildi.



Ventimiglia’daki göçmenlere yardım sağlayan İtalyan Kızılhaçı Sözcüsü Laura Bastianetto, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ventimiglia tren garı yakınında kurulan göçmen merkezlerinde önceki gün 20’si kadın ve çocuk 130 kişiyi ağırladıklarını belirterek “Aileleri dağıtmak istemiyoruz bu nedenle onlara ayrı bir yer yaptık. Beraber tutmak istiyoruz. Burada kendilerine yatacak bir yer bulmadan önce tıbbi kontrolden geçiyorlar. Hepsinin sağlık durumu gayet iyi. Ciddi problemi olan kimse yok” dedi.



Göçmenler arasında Eritre, Etiyopya ve Sudan’dan gelenlerin çok fazla olduğunu söyleyen İtalyan Kızılhaçı Sözcüsü, kaçak göçmenlerin kayalıklarda kaldığı yerde de revir kurduklarını ve oradaki göçmenlere yardımcı olduklarını kaydetti.



Kaçak göçmenlerin İtalya’da kalmak istemediklerini söyleyen Bastianetto, “Bize burada söyledikleri şey, İtalya’da kalmak istemedikleri. Hatta 'Her yer olur ama İtalya’da değil' diyorlar” ifadesini kullandı.



