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Göçmen konvoyu sınıra ulaştı

Orta Amerikalı göçmenlerden oluşan grup, ABD'ye ulaşmak üzere Meksika'yı katettiği yolculuğun son durağında ülkenin kuzeybatısındaki sınır kenti Tijuana'ya ulaştı.

Göçmen konvoyu sınıra ulaştı

Orta Amerikalı göçmenlerden oluşan grup, ABD'ye ulaşmak üzere Meksika'yı katettiği yolculuğun son durağında ülkenin kuzeybatısındaki sınır kenti Tijuana'ya ulaştı.

16 Kasım 2018 Cuma 12:29
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Göçmen konvoyu sınıra ulaştı

TIJUANA

Tijuana'daki yetkililer, 7 bin kişilik konvoyun parçası olan 2 binden fazla göçmenin şehre ulaştığını bildirdi.

Kentte yalnızca 700 göçmeni ağırlayabilecek barınak kapasitesi olduğundan, bir stadyum ve spor salonu göçmenlerin kullanımına açıldı.

ABD'li gümrük yetkilileri, günde en fazla 100 mültecinin başvuru işlemini değerlendirdiği için göçmenlerin kentte aylarca bekleyebileceği öngörülüyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyuna 7 binden fazla kişinin katıldığını, bunlar arasında 2 bin 300 çocuğun bulunduğunu tahmin ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika polisi ve ordusunun, ABD'nin güney sınırına gelen göçmenleri durduramadığını ifade ederek, "acil durum" ilan etmiş ve sınırdaki devriyeleri harekete geçirdiğini açıklamıştı.

Trump ayrıca Guatemala, Honduras ve El Salvador'a dış yardımları kesmeye ya da büyük ölçüde azaltmaya başlayacaklarını söylemişti.

Meksika, ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmenleri durdurmak için sığınma başvurusu yapmaları halinde kendilerine çalışma izni verileceğini kaydetmişti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Orta Amerikalı GöçmenlerSınır
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