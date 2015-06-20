CONAKRY - Gine'de muhalefet ile iktidar, seçim takviminin iptal edilmesine karar verdi.



Gine Adalet Bakanı Şeyh Sakho basına yaptığı açıklamada, ulusal diyalog kapsamında iki gündür görüşmeler düzenleyen iktidar ile muhalefetin seçim takviminin iptali için sonunda uzlaştığını bildirdi.



Seçimlerin yeni tarihleri hakkında bilgi vermeyen Sakho, alınan kararın Ulusal ve Bağımsız Seçim Komisyonu'na (CENI) iletileceğini belirterek siyasi parti liderleri eşliğinde düzenlenen ulusal diyaloğun devam edeceğini ifade etti.



Muhalefet Sözcüsü Ebu Bekir Sylla ise takvimin iptal olmasıyla amaçlarına ulaştıklarını vurguladı.



Seçim takvimine karşı çıkan muhalifler iki aydan bu yana gösteriler düzenliyor.



Yerel seçimlerin devlet başkanı seçiminden önce yapılmasını talep eden muhalifler, seçim komisyonunun devlet başkanı seçiminin ekim 2015, yerel seçimlerin mart 2016'da yapılması yönündeki kararına karşı çıkıyordu.



İl genel meclisi üyelerinin iktidar yanlısı olduğunu savunan ve üyelerin seçimlere hile karıştıracağından endişe duyan muhalefet, ekimde düzenlenmesi planlanan seçimlerde iktidar olacak partinin belirleyeceği kişilerle mart 2016'daki seçime katılmanın "saçma" olacağını, devlet başkanı seçiminin yerel seçimlerden önce yapılması halinde meclisi terk edeceklerini açıklamıştı.

