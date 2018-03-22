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Gıda güvensizliği 2017'de 124 milyon kişiyi etkiledi

Gıda güvensizliğinin geçen yıl 51 ülkede 124 milyon kişiyi etkilediği açıklandı.

Gıda güvensizliği 2017'de 124 milyon kişiyi etkiledi

Gıda güvensizliğinin geçen yıl 51 ülkede 124 milyon kişiyi etkilediği açıklandı.

22 Mart 2018 Perşembe 17:18
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Gıda güvensizliği 2017'de 124 milyon kişiyi etkiledi

Gıda güvensizliğinin geçen yıl 51 ülkede 124 milyon kişiyi etkilediği açıklandı.

Avrupa Birliği (AB), BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen toplantıda açıklanan Küresel Gıda Krizi Raporu'na göre, 2017'de gıda güvensizliğinden etkilenen kişi sayısının bir önceki yıla göre 11 milyon artarak 124 milyona ulaştığı belirtildi.

Raporda, gıda güvensizliğinden etkilenen kişi sayısındaki artışın Myanmar, Nijerya'nın kuzeydoğusu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Güney Sudan ve Yemen'deki çatışmalar ve güvenlik sorunları yanında Afrika'nın doğu ve güneyindeki kuraklığa bağlandığı ifade edildi.

Çatışmaların 15'i Afrika ve Ortadoğu'da olmak üzere 18 ülkedeki gıda güvensizliğinin temel nedeni olduğuna işaret edilen raporda, kuraklık nedeniyle de çoğu Afrika'da olmak üzere 23 ülkede gıda krizi yaşandığı kaydedildi.

Raporda çatışmalar ve karışıklıkların neden olduğu gıda krizinin Yemen, Afganistan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Nijerya'nın kuzey ve doğusu, Çad Gölü bölgesi, Güney Sudan, Suriye, Yemen ve Libya'da 2018'de de devam etmesinin beklendiği belirtildi.

İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Christos Stylianides, toplantıda yaptığı açıklamada, "Açlık ve gıda güvensizliği dünyada milyonlarca kişiyi etkiliyor. Gıda krizlerine karşı daha sağlam ve stratejik önlemler almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres da toplantıya gönderdiği mesajda, böyle raporların karşı karşıya kalınan zorlukları anlamada önemli faydaları olduğunu belirterek, açlık ve gıda güvensizliğinden etkilenenlerin ihtiyaçların karşılanması için acil harekete geçilmesi çağrısı yaptı.

WFP'nin İcra Direktörü David Beasley de siyasi irade ve teknoloji bir araya getirilirse, daha barışçıl, daha istikrarlı ve açlığın kalmadığı bir dünyanın oluşturulabileceğini belirtti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Gıda Güvensizliği
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