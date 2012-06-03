Gerçek savaşla karşı karşıyayız



Beşşar Esed, parlamentonun açılışında yaptığı, devlet televizyonundan canlı yayımlanan konuşmasında, "sivil ya da asker tüm şehitleri saygıyla andığını ve bu kişilerin kanının yerde kalmayacağını belirtti.

Beşşar Esed, teröristlerin ülkenin gelişimini ve yapılan reformları engellemeye çalıştığını ve bu krizi aşacakları"nı söyledi.

"Kimseden intikam almıyoruz ve kriz bittikten sonra da almayacağız" diyen Esed, "teröristleri durdurmamız sadece silahla olur siyasetle olmaz" ifadesini kullandı.

Ülkede güvenlik durumunun alarm verdiğini belirten Esed, "Milli güvenlik kırmızı çizgilerde, ona dokunanı af etmeyeceğiz" diye konuştu.