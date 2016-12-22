WASHINGTON

ABD'nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından Georgetown'da, üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Türk Öğrenciler Birliği tarafından "15 Temmuz Gazileri" başlıklı panel düzenlendi.

Darbe girişimine tanıklık eden öğrenciler Hümeyra Selçukbiricik (Georgetown Üniversitesi), Ömer Faruk Koç (Boğaziçi Üniversitesi), Safia Latif (Boston Üniversitesi) ve Rushain Abbasi'nin (Harvard Üniversitesi) 15 Temmuz gecesine dair yaşadıklarını aktardığı panele, üniversite öğrencileri ve öğretim üyeleri büyük ilgi gösterdi. Panelin yapıldığı salonun tamamen dolduğu ve katılımcıların yönelttikleri sorularla 15 Temmuz'u daha iyi anlamaya çalıştıkları görüldü.

"Milletin basiretiyle darbe girişimi atlatıldı"

O gece Ankara'da olduğunu anlatan Selçukbiricik, ailesiyle araçla seyahat ederken silah sesleri duymaya başladıklarını söyledi.

Daha sonra radyodan darbe girişimiyle ilgili haberleri öğrendiklerini aktaran Selçukbiricik, Türkiye'nin büyük bir badireyi milletin basiretiyle atlattığına dikkati çekti.

"Arkadaşlarıma Türk halkının demokrasi zaferini anlattım"

Safia Latif de 3 yıl önce Mısır'da bulunduğu sırada dönemin Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin görevden alınmasına tanıklık ettiğini hatırlatarak, "Bir Müslüman ülkede daha benzeri bir darbe sürecinin olması ihtimali beni çok korkuttu." dedi.

Rushain Abbasi ise o gece kendisini farklı ülkelerden arayan arkadaşlarına Türk halkının demokrasi zaferini anlattığı bilgisini verdi.

AA