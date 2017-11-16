Rusya Federasyonu Trabzon Başkonsolosu Valery Tikhonov, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu'nu ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, iki ülkenin devlet başkanlarının, ilişkilerin krizden önceki seviyeye getirilmesi konusunda talimatları bulunduğunu belirtti.

Bu konuda el birliğiyle çalışılması gerektiğini dile getiren Tikhonov, "Örneğin gemi seferlerinin başlaması önemli. Bu seferler hem turizm hem ticaret için kullanılmalı. Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesi noktasında yapılan çalışmalara elimizden gelen en yüksek desteği vermeye hazırız." dedi.

"Öncelikle ulaşım olmalı ki ilişkiler gelişsin"

Hacısalihoğlu da iki ülke arasındaki ilişkilerinin geliştirilmesi için gereken çabayı göstereceklerini ifade etti.

İlişkilerin gelişmesinde ulaşımın önemine dikkati çeken Hacısalihoğlu, şöyle konuştu:

"Öncelikle ulaşım olmalı ki ilişkiler gelişsin. Bu nedenle Trabzon ile Sochi arasında feribot seferlerinin yeniden başlaması konusunda girişimler yapılmalı. Böylece iş adamları gelip gider, mal ticareti yeniden canlanır. İki ülke bürokratlarının da yapılacak karşılıklı gezilerle iş adamlarına güven verecek temaslarda bulunmalarını önemsiyoruz. Türk ve Rus iş adamlarının resmi makamlar ve ticaret odaları öncülüğünde buluşacakları çeşitli organizasyonların da bir an önce başlatılması taraftarıyız."

Hacısalihoğlu, bu konuda da girişimlerde bulunduklarını belirterek, bölgeye en yakın olan Sochi'yi ön plana alarak, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi ve canlandırılması için elbirliğiyle çalışılması gerektiğini kaydetti.

Tikhonov, ziyaret anısına Hacısalihoğlu'na el yapımı tepsi hediye ederken, Hacısalihoğlu da Başkonsolos Tikhonov'a plaket verdi.