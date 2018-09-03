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Geleneksel Chicago Türk Festivali 13-15 Eylül’de

Chicago Türk Amerikan Kültür Derneği (TACA) ve Türkiye’nin Chicago Başkonsolosluğu’nun birlikte düzenlediği 15'inci Chicago Türk Festivali şehrin en ünlü meydanı Daley’de gerçekleşecek.

Geleneksel Chicago Türk Festivali 13-15 Eylül’de

Chicago Türk Amerikan Kültür Derneği (TACA) ve Türkiye’nin Chicago Başkonsolosluğu’nun birlikte düzenlediği 15'inci Chicago Türk Festivali şehrin en ünlü meydanı Daley’de gerçekleşecek.

03 Eylül 2018 Pazartesi 13:57
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Geleneksel Chicago Türk Festivali 13-15 Eylül’de

Rüzgarlı şehir olarak da bilinen Amerika Birleşik Devletleri’nin 3. en büyük şehri Chicago’da gerçekleşek olan Türk festivali şehrin ünlü Daley Meydanı'nda yapılacak. Festivalde kurulan standlarda Türk el sanatları sergilenecek, Türk kültürü ve müziğine dair çeşitli aktiviteler gerçekleştirilecek.  Ayrıca zengin Türk mutfağından örnekler ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Chicago Türk Amerikan Kültür Derneği (TACA) ve Türkiye’nin Chicago Başkonsolosluğu’nun birlikte düzenlediği festival, Chicago ve çevresinde yaşayan Türklerin yanı sıra Amerikalılar da yoğun ilgi gösteriyor .

Son 14 yıldır ziyaretçilerini eğlendiren, Türk tarihini ve misafirperverliğini Chicago’ya tanıtan festival geçen yıllarda, Chicago Belediyesi tarafından ‘’en zengin ve en iyi organize edilmiş etnik festival’’ olarak seçildi.


Haber: Anıl Sural

Fotoğraf: www.oncevatan.com.tr (Arşiv) Rona Doğan

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