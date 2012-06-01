"Gelecek 10 yılda mültecilerin sayısında artış olacak"

NEW YORK - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK); çatışmalar, iklim değişikliği, nüfus artışı ve gıda sıkıntısı gibi sebepler yüzünden gelecek 10 yılda ülke içinde evlerinden olan ya da ülke dışında mülteci durumuna düşenlerin sayısında artış olacağını bildirdi.

BMMYK'nın 2006 ila 2011 yıllarını kapsayan "Dünyadaki Mültecilerin Durumu" raporunda, en önemli sorunun kendi ülkesi içinde evlerinden olan kişiler olduğu, bunların sayısının 26 milyonu bulduğu, buna karşın diğer ülkelerde mülteci durumuna düşenlerin sayısının 15-16 milyon civarında olduğu belirtildi.

Raporda, kendi ülkesinde evlerinden olanlara yardımın giderek daha tehlikeli ve maliyetli olduğu da vurgulandı.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, raporun önsözünde "küresel olarak, zorunlu göçün 2011 yılında son 16 yılın en üst seviyesine çıktığını, her zamankinden daha karmaşık hale geldiğini" ifade etti.

Ban, çatışmalar ve insan hakları ihlallerinin göçün geleneksel sebepleri olduğunu, ancak bunların yanı sıra nüfus artışı, gıda ve su sıkıntısının zorunlu göçün nedenleri arasında bulunduğunu, artık çok sayıda kişinin de doğal afetler yüzünden evlerini terk ettiğini bildirdi.

Mültecilerin yüzde 80'inin gelişmekte olan ülkelerde yaşadığı, bunların büyük bölümünü Pakistan'daki 1,7 milyon ve İran'daki 1 milyonun üzerindeki Afgan'ın oluşturduğu, 600 binden fazla mültecinin de Kenya'da bulunduğu kaydedildi.