Gecikmenin sebebi fırsat vermemek

KAHİRE



Mısır Sosyal Dayanışma Bakanı Ahmed el-Beri düzenlediği basın toplantısında, Müslüman Kardeşler Cemiyeti’ne (İhvan) atfedilen “ateşli silah bulundurma” gibi yasalara aykırı suçlamalar hakkında, cemiyetten bir yetkilinin bakanlık binasına gelerek savunma yapması için cemiyete, Perşembe gününe kadar süre verdiklerini bildirdi.



İhvan’ın yöneticilerine, cemiyete atfedilen suçlamalar hakkında savunma yapmaları için şu ana kadar 3 kere çağrı yapıldığını öne süren Beri, Perşembe gününe kadar İhvan’dan bakanlığa kimsenin gelmemesi durumunda, cemiyeti kapatmak için gereken hukuki işlemleri başlatacaklarını belirtti.



Bakan Beri, İhvan cemiyetinin kapatılmasındaki gecikmenin sebebinin, bütün ihtimalleri göz önünde bulundurarak, cemiyetin yeniden iş başına gelmesine fırsat tanıyacak yasal boşlukları ortadan kaldırmak olduğunu ifade etti.



İhvan’la ilgili dosyayı Sivil Toplum Kuruluşlar Birliği’ne gönderdiklerini hatırlatan Beri, belirlenen müddetin dolmasının ardından birliğin, İhvan’ın cemiyetini kapatmak üzere hukuki sürecini başlatacağını bildirdi.



Mısır kanunları Sosyal Dayanışma Bakanlığı’na, lisanslı oldukları faaliyetler dışında başka faaliyetlerde bulundukları tespit edilen sivil toplum kuruluşlarını kapatma hakkını tanıyor.



Mısır'da Danıştay Uzmanlar Kurulu dün, Müslüman Kardeşler Cemiyeti'nin lağvedilmesini ve genel merkezinin kapatılmasını tavsiye etmişti. Raporun bağlayıcılığı bulunmuyor, ancak hukuki teamüller gereği Danıştay ve idare mahkemeleri, genellikle söz konusu kurulun görüşü doğrultusunda karar veriyor.





AA