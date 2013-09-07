Gazze'ye saldırı için işbirliği iddiası

GAZZE



İslam Şehvan, düzenlediği basın toplantısında, güvenlik güçlerinin Gazze'ye saldırı planına dahil oldukları gerekçesiyle birçok kişiyi gözaltına aldığını belirtti.



İlerleyen günlerde, olayın tüm ayrıntılarının kamuoyuyla paylaşılacağını ifade eden Şehvan, "İsrail istihbarat servisinin, Batı Şeria ve bazı Arap istihbarat servisleriyle Gazze'ye saldırı amacıyla işbirliği yaptığına dair elimizde deliller var" dedi.



Şehvan, halkın güvenliğini tehdit eden her türlü girişimin takipçisi olacaklarını belirterek, basın mensuplarına gözaltına alınan zanlıların suçlarını itiraf ettikleri ses kayıtlarını dinletti.



Ses kaydında, 2012 yılında Batı Şeria yönetimine bağlı istihbarat servisi adına çalışan bir kişiyle irtibata geçtiğini belirten zanlılardan birinin şu ifadeleri yer alıyor:



"O kişi, bana, Gazze'de, örgütlenme içinde olduklarını kendisinin Refah kentinde silahlı bir örgüt kuracağını, benim de güneydeki Han Yunus kentinde bir silahlı yapılanma çalışması yapmam gerektiğini söyledi. 6 ay içinde eş zamanlı 3 saldırı yapılacaktı. Silahların, Gazze'de bol miktarda bulunduğunu ve maddi sıkıntı çekmeyeceğimizi söylemişti. Bu saldırılarla, Fetih hareketinden ilişiği kesilen Muhammed Dahlan liderliğinde Fetih hareketinin Gazze'ye geri dönmesi hedefleniyordu."





AA