Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Gazze'ye saldırı için işbirliği iddiası

Gazze'deki Filistin Hükümeti İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İslam Şehvan, İsrail istihbarat servisinin bazı Arap istihbarat servisleriyle Gazze'ye saldırı amacıyla işbirliği yaptığına dair planı ortaya çıkardıklarını söyledi.

Gazze'ye saldırı için işbirliği iddiası

Gazze'deki Filistin Hükümeti İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İslam Şehvan, İsrail istihbarat servisinin bazı Arap istihbarat servisleriyle Gazze'ye saldırı amacıyla işbirliği yaptığına dair planı ortaya çıkardıklarını söyledi.

07 Eylül 2013 Cumartesi 08:17
455 Okunma
Gazze'ye saldırı için işbirliği iddiası
GAZZE

 İslam Şehvan, düzenlediği basın toplantısında, güvenlik güçlerinin Gazze'ye saldırı planına dahil oldukları gerekçesiyle birçok kişiyi gözaltına aldığını belirtti.

İlerleyen günlerde, olayın tüm ayrıntılarının kamuoyuyla paylaşılacağını ifade eden Şehvan, "İsrail istihbarat servisinin, Batı Şeria ve bazı Arap istihbarat servisleriyle Gazze'ye saldırı amacıyla işbirliği yaptığına dair elimizde deliller var" dedi.

Şehvan, halkın güvenliğini tehdit eden her türlü girişimin takipçisi olacaklarını belirterek, basın mensuplarına gözaltına alınan zanlıların suçlarını itiraf ettikleri ses kayıtlarını dinletti.

Ses kaydında, 2012 yılında Batı Şeria yönetimine bağlı istihbarat servisi adına çalışan bir kişiyle irtibata geçtiğini belirten zanlılardan birinin şu ifadeleri yer alıyor:

 "O kişi, bana, Gazze'de, örgütlenme içinde olduklarını kendisinin Refah kentinde silahlı bir örgüt kuracağını, benim de güneydeki Han Yunus kentinde bir silahlı yapılanma çalışması yapmam gerektiğini söyledi. 6 ay içinde eş zamanlı 3 saldırı yapılacaktı. Silahların, Gazze'de bol miktarda bulunduğunu ve maddi sıkıntı çekmeyeceğimizi söylemişti. Bu saldırılarla, Fetih hareketinden ilişiği kesilen Muhammed Dahlan liderliğinde Fetih hareketinin Gazze'ye geri dönmesi hedefleniyordu."

AA

Son Güncelleme: 07.09.2013 08:18
Anahtar Kelimeler:
Gazzeye Saldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ