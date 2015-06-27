Gazze'ye 3. Özgürlük Filosu hedefe yaklaşıyor

GİRİT

İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını delmeyi hedefleyen 3. Özgürlük Filosu, Yunanistan'ın Girit adasından son kez demir alarak hedefine doğru yola çıktı. Filoda, eski Tunus Cumhurbaşkanı Muhammed Munsif el-Marzuki'nin de bulunduğu tekne öncü unsur olarak uluslarararası sulara ulaşırken, diğer tekneler de aynı güzergahta ilerliyor. Filonun hava koşullarına bağlı olarak 2-4 gün arasında Gazze açıklarında olması öngörülüyor.

İsrail'in 2007'den beri Gazze topraklarındaki Filistinlilere karşı sıkı biçimde sürdürdüğü ablukayı delmek ve dünya kamuoyunun dikkatini bu insanlık dışı uygulamaya çekmek isteyen Özgürlük Filosu Koalisyonu, çalışmalarını ara vermeksizin sürdürüyor.

Gazze'ye insanı yardım malzemesi götürmeyi amaçlayan 3. Özgürlük Filosu'nu oluşturan 5 teknede 48 kişi yer alıyor. Teknelerden 2'si balıkçı, 3'ü gezinti teknesi.

Önceki gün uluslararası sulara çıkan "Marianne" adlı teknede eski Tunus Cumhurbaşkanı Muhammed Munsif el-Marzuki de yer alıyor. "Marianne", filonun diğer unsurlarının ilerisinde seyrediyor ve Gazze açıklarına daha önce ulaşması bekleniyor.

Hafta içinde Girit'e ulaşan diğer teknelerden 3'ünde aktivist, akademisyen, siyasetçi ve gazetecilerden oluşan 30 kişi var. Resmi adı "Sea Rex" olan ancak Gazze seferinde 2011'de Cenin'de öldürülen İsrailli sinemacı ve aktivist Juliano Mer-Khamis anısına "Juliano 2" adı verilen teknede AA muhabiri de bulunuyor. Bunun dışında iki tekneye "Rachel" ve "Vittorio" adları verildi. Yunanistan'dan katılan "Agios Nikalous" adlı tekne de filonun bir diğer unsuru.

Son kez demir aldılar, rota Gazze

Filoya ait 3 tekne, Yunanistan'ın başka bir limanından gelecek "Agios Nikalous" ve uluslararası sulara ulaşarak öncü unsur olarak seyreden "Marianne" ile buluşmak üzere Girit'ten denize açıldı.

Geriden gelen bu teknelerin de bir saat içinde uluslararası sularda olması bekleniyor.

Girit adasından son kez demir olan teknelerin diğerleri ile ara vermeden yol alması ve hava koşullarına bağlı olarak 2-4 gün arasında Gazze açıklarında olması öngörülüyor.

Özgürlük Filosu Koalisyonu yetkililerinden alınan bilgiye göre, Gazze'ye ulaşılması durumunda balıkçı tekneleri Gazze halkına hibe edilecek.

Hazırlıklar büyük bir gizlilikle yürütüldü

İsrail'in Yunanistan makamlarına uyguladığı baskı nedeniyle filonun son anda engellenmesinden endişe eden aktivistler, yola çıkış çalışmalarını büyük bir gizlilik içinde yürüttü. Hazırlıkların basında yer almaması ve duyulmamasına özen gösterildi.

Yaklaşık bir haftadır Girit'in Heraklion kentinde bulunan aktivistler, dün sabah saatlerinde gruplar halinde Elounda kentine doğru yola çıktı.

Filonun yolcuları buradan bindikleri dördüncü bir tekneyle açıkta bekleyen filoya ait 3 tekneye taşındı.

İsrailli aktivistten Yahudilere çağrı

3. Özgürlük Filosu'nun yolcuları arasında İsrail parlamentosu Knesset’in üyesi Dr. Basel Ghattas da bulunuyor.

Hazırlıklar sırasında AA muhabirine konuşan Özgürlük Filosu Koalisyonu Organizasyon Komitesi'nin İsrailli üyesi Zohar Chamberlain Regev, 3. Özgürlük Filosu'na katılma nedenini, "bir insan ve Yahudi bir İsrail vatandaşı olarak, insan hakları ihllalerine sessiz kalmak istemediği" şeklindeki sözleriyle açıkladı.

Regev, Yahudilerin, zülme uğradıklarında dünyayı buna sessiz kalmakla suçladığını ancak şimdi başka insanlara korkunç şeyler yaptıklarını ifade ederek, Yahudiler olarak buna sessiz kalamayacaklarını kaydetti.

Gazzelilerin işgalin kısıtlamalarına maruz kalmadan serbest dolaşım hakkına sahip olmaları gerektiğine dikkati çekmek istediklerini vurgulayan Regev, "Amacımız Gazze'ye ulaşmak. Ancak bu yolla Gazzelilerle dayanışma içinde olduğumuzu gösterebiliriz" dedi.

Regev, filo Gazze'ye ulaşamasa bile dünyanın, vermek istedikleri mesajı alacağına inandıklarını ifade ederek, Gazze'de yaşananların bir doğal afet olmadığını, Gazze Şeridi'nde halkın insan eliyle topluca cezalandırıldığına dikkati çekti.

"Gazzeliler çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor"

Ekipte yer alan, Norveçli spor, sosyoloji ve kültür bilim dalları Profesörü Gerd von der Lippe, filoyo katılmasının öncelikli amacının Gazze'de halkın yaşadığı olumsuz koşullara dikkati çekmek olduğunu ifade etti.

Lippe, Gazze'de insanların çadırlarda yaşam mücadelesi verdiğini vurgulayarak, tüm dünya Suriye'deki gelişmelere odaklanırken, Gazze'de insani bir felaket yaşandığını söyledi.

Lippe, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı gayrimeşru ablukaya karşı siyasetçileri ve dünyayı harekete geçirmek istediklerini sözlerine ekledi.