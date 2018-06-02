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Gazze’nin 'yardım meleği' son yolculuğuna uğurlandı

İsrail askerleri tarafından dün Gazze sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek olmak için gönüllü olarak görev yaparken şehit edilen 21 yaşındaki Filistinli hemşire Rezzan en-Neccar, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Gazze’nin 'yardım meleği' son yolculuğuna uğurlandı

İsrail askerleri tarafından dün Gazze sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek olmak için gönüllü olarak görev yaparken şehit edilen 21 yaşındaki Filistinli hemşire Rezzan en-Neccar, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

02 Haziran 2018 Cumartesi 16:36
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Gazze’nin 'yardım meleği' son yolculuğuna uğurlandı

İsrail askerleri tarafından dün Gazze sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek olmak için gönüllü olarak görev yaparken şehit edilen 21 yaşındaki Filistinli hemşire Rezzan en-Neccar, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinin 10. haftasında Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin İsrail sınırında düzenlenen gösterilerde yaralanan Filistinlilerin yardımına koşarken İsrail keskin nişancılarının hedefi olan Neccar'ın Huzaa beldesinde düzenlenen cenaze törenine binlerce Filistinli katıldı.

Filistinlilerin "yardım meleği" olarak isimlendirdiği Neccar'ın naaşı, Han Yunus'taki Gazze Avrupa Hastanesi'den alınarak, ailesinin yaşadığı Gazze sınırının yakınında bulunan eve getirildi. Neccar'a karşı son görevlerini yerine getirmek için toplanan meslektaşları, ailesi ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu.

Huzaa beldesindeki İbad er-Rahman Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Neccar'ın naaşı omuzlarda belde kabristanına taşındı. Cenazede sık sık İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

Cenazenin defnedilmesinin ardından Filistinliler, sınıra yürüyerek hemşire Neccar'ın fotoğrafını açtı. İsrail askerleri göstericilere ateş açarak ve göz yaşartıcı gaz kullanarak karşılık verdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerlerinin söz konusu Filistinlilere ateş açtığı ve bazı Filistinlilerin yaralandığı belirtildi. Ancak yaralananların sayısına ve durumlarına ilişkin bilgi verilmedi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, dün yaptığı yazılı açıklamada, gönüllü hemşire Neccar'ın, İsrail askerlerinin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda göstericilere ateş açması sonucu şehit olduğunu belirtmişti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
İsrail AskerleriGazzeRezzan En-Neccar
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