'Gazzeliler dış dünyaya erişimden mahrum'

KUDÜS - Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in Gazze'ye yönelik ambargosunun "bölgenin ekonomik ve sosyal dokusuna ciddi zararlar verdiği" belirtildi.



OCHA tarafından İsrail'in Gazze saldırılarının birinci yılı nedeniyle yayınlanan raporda, "Gazze'de 1.8 milyon Filistinli, işgal altındaki topraklara ve dış dünyaya erişimden mahrum şekilde yaşamını sürdürmektedir. İsrail'in Gazzelilere doksanlı yılların başlarından bu yana uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle, işgal altındaki Filistin toprakları parçalanmış, bölgenin ekonomik ve sosyal dokusuna da ciddi zararlar verilmiştir" denildi.



Raporda, saldırıların üzerinden bir yıl geçmesine rağmen İsrail'in inşaat malzemesi girişi konusunda çıkardığı zorlukların, Gazze'de temel hizmetlerin karşılanması, evlerin inşa ve restore edilmesi konusunda "büyük engel" teşkil ettiği kaydedildi.



İsrail'in 7 Temmuz 2014'te başlattığı ve 51 gün süren saldırılarının ardından 26 Ağustos'ta taraflar arasında ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

