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'Gazzeliler dış dünyaya erişimden mahrum'

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi tarafından İsrail'in Gazze saldırılarının 1. yılı nedeniyle yayınlanan raporda, Gazzelilerin dış dünyaya erişimden mahrum olduğu belirtildi

'Gazzeliler dış dünyaya erişimden mahrum'

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi tarafından İsrail'in Gazze saldırılarının 1. yılı nedeniyle yayınlanan raporda, Gazzelilerin dış dünyaya erişimden mahrum olduğu belirtildi

09 Temmuz 2015 Perşembe 10:16
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'Gazzeliler dış dünyaya erişimden mahrum'

KUDÜS - Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in Gazze'ye yönelik ambargosunun "bölgenin ekonomik ve sosyal dokusuna ciddi zararlar verdiği" belirtildi.

OCHA tarafından İsrail'in Gazze saldırılarının birinci yılı nedeniyle yayınlanan raporda, "Gazze'de 1.8 milyon Filistinli, işgal altındaki topraklara ve dış dünyaya erişimden mahrum şekilde yaşamını sürdürmektedir. İsrail'in Gazzelilere doksanlı yılların başlarından bu yana uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle, işgal altındaki Filistin toprakları parçalanmış, bölgenin ekonomik ve sosyal dokusuna da ciddi zararlar verilmiştir" denildi.

Raporda, saldırıların üzerinden bir yıl geçmesine rağmen İsrail'in inşaat malzemesi girişi konusunda çıkardığı zorlukların, Gazze'de temel hizmetlerin karşılanması, evlerin inşa ve restore edilmesi konusunda "büyük engel" teşkil ettiği kaydedildi.

İsrail'in 7 Temmuz 2014'te başlattığı ve 51 gün süren saldırılarının ardından 26 Ağustos'ta taraflar arasında ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

AA

Son Güncelleme: 09.07.2015 12:14
Anahtar Kelimeler:
Gazzeönce Vatan
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