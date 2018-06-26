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Gazzeli ressamın Erdoğan sevinci

Filistinli ressam Beha el-Haribi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerindeki başarısını İsrail sınırı yakınında çizdiği devasa portreyle kutladı.

Gazzeli ressamın Erdoğan sevinci

Filistinli ressam Beha el-Haribi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerindeki başarısını İsrail sınırı yakınında çizdiği devasa portreyle kutladı.

26 Haziran 2018 Salı 12:07
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Gazzeli ressamın Erdoğan sevinci

Filistinli ressam Beha el-Haribi (21), "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin düzenlendiği Gazze'nin Han Yunus kenti doğusundaki İsrail sınırında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresini çizerek, Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerinde elde ettiği başarıyı kutladı.

Haribi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresini yaklaşık 3 metre boy ve 1,5 metre enindeki beyaz bir kumaşa çizdi.

Genç ressam, yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın seçimlerde kazandığı başarıyı kutlamak için bu portreyi çizdiğini söyledi.

Portreyi sınıra yakın bir yerde çizerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm Filistinlilerin kalbinde yerinin olduğunu göstermek istediğini vurgulayan Haribi, "Bu portreyi, dünya liderleri arasında Filistin meselesine en çok destek veren, yanımızda yer alan ve kutsal saydığımız değerleri savunan kişi olduğu için yaptım. Onu kutluyoruz, biz onun bize karşı takındığı tavırdan gurur duyuyoruz." dedi.

Haribi, yaptığı portreyi Erdoğan'a ulaştırmak istediğini sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Filistinli Ressam Beha El-HaribiBüyük Dönüş YürüyüşüGazzeHan YunusCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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