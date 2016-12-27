Gazze Şeridi

'nde işçiler on yıldır devam eden

İsrail ablukas

ının kaldırılması talebiyle gösteri düzenledi.

Tarım Çalışma Komiteleri Birliğince düzenlenen eylem kapsamındaki yürüyüş, Gazze'deki Meçhul Asker Anıtı önünden başlayarak, Birleşmiş Milletler Ortadoğu Özel Koordinatörlük Ofisi (UNSCO) önünde son buldu.

Eyleme katılan onlarca işçi, yıllardır süren İsrail ablukasının sonlandırılması için uluslararası toplumun harekete geçmesini talep etti. İşçiler, eylemde abluka ve İsrail karşıtı ifadelerin yer aldığı döviz ve pankartlar taşıdı.

Birlik yetkilisi Muhammed el-Bekri, yaptığı açıklamada, "Uluslararası topluma, Gazze'ye yönelik acımasız ablukanın kaldırılması yönündeki mesajımızı iletmek için buradayız." dedi.

BM verilerine göre, Gazze'de halkın çoğu yardıma muhtaç şekilde yaşıyor ve bölgedeki işsizlik oranının ise yüzde 43'ü bulduğu belirtiliyor.

AA