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Gazzeli engellilerden 'abluka ve ayrılık karşıtı' gösteri

Gazze'de engelliler Filistin'de ayrılığın sona ermesi ve on yıldır devam eden İsrail ablukasının kaldırılması talebiyle gösteri düzenledi.

Gazzeli engellilerden 'abluka ve ayrılık karşıtı' gösteri

Gazze'de engelliler Filistin'de ayrılığın sona ermesi ve on yıldır devam eden İsrail ablukasının kaldırılması talebiyle gösteri düzenledi.

16 Nisan 2017 Pazar 15:22
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Gazzeli engellilerden 'abluka ve ayrılık karşıtı' gösteri

GAZZE - Gazze'de engelliler Filistin'de ayrılığın sona ermesi ve on yıldır devam edenİsrail ablukanın kaldırılması talebiyle gösteri düzenledi.

Gazze'deki Filistinli Engelliler Federasyonu'nun çağrısı üzerine bir araya gelen engelliler, "Ulusal birliğe evet, ayrılığa hayır" yazılı dövizler taşıdı.

"Ayrılığı bitirmek için ortak çaba sarf edilmesi gerekiyor"

Federasyon Başkanı Avni Matar, gösteride yaptığı konuşmada, "İsrail işgalini ve hayatın her alanına etki eden ayrılığı bitirmek için ortak çaba sarf edilmesi gerektiğini vurguluyoruz." dedi.

Bütün Filistinlileri uzlaşıya ve birlik olmaya davet eden Matar, Arap ve uluslararası insan hakları kuruluşlarını da sorumluluk alarak, "ablukanın sona ermesi, uluslararası kanunların aktifleştirilmesi ve işgalcilerin işledikleri suçlardan yargılanması için çalışmaya" çağırdı.

Matar, "uluslararası kurumların artık sessizliklerini bozarak İsrail'in işlediği suçları durdurmaları gerektiğini" ifade etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Gazzeli EngelliÖnce Vatan GazetesiAbluka
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