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Gazzeli çocukların yarısı stres bozukluğu yaşıyor

İsrail'in 2014 Temmuzu'nda düzenlediği askeri saldırı nedeniyle Gazzeli çocukların yüzde 51'i "travma sonrası stres bozukluğu" yaşıyor.

Gazzeli çocukların yarısı stres bozukluğu yaşıyor

İsrail'in 2014 Temmuzu'nda düzenlediği askeri saldırı nedeniyle Gazzeli çocukların yüzde 51'i "travma sonrası stres bozukluğu" yaşıyor.

24 Temmuz 2015 Cuma 09:50
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Gazzeli çocukların yarısı stres bozukluğu yaşıyor
KUDÜS - Gazzeli çocukların yüzde 51'i ile yetişkinlerin yüzde 31'inde "travma sonrası stres bozukluğu" olduğu saptandı.

Gazze Toplumu Ruh Sağlığı Programı (GTRS) tarafından yapılan araştırma kapsamında Gazze toplumunun psikolojik durumu ve ruh sağlığını ölçmeye yönelik bir dizi çalışma yapıldı.

Yetişkinler ve çocuklar üzerinde ayrı ayrı yapılan testler sonucunda çocukların yüzde 51'i ile yetişkinlerin yüzde 31'inde "travma sonrası stres bozukluğu" olduğu saptandı.

Gazzelilerin psiko-sosyal ve ruh sağlığı hizmetlerine duyduğu ihtiyaca dikkat çekilen araştırmada, yaşanan stres bozukluğunun sebebinin, İsrai'in geçen yıl düzenlediği askeri saldırı olduğu kaydedildi.

İsrail'in 7 Temmuz 2014'te Gazze’ye başlattığı ve 51 gün devam eden saldırılarında çoğu kadın ve çocuk 2 bin 157 kişi hayatını kaybetmiş, 11 binden fazla kişi yaralanmıştı. Saldırılarda ayrıca 17 bin 200 ev, 73 cami ve 24 okul tamamen yıkılmış, binlerce bina hasar görmüştü. BM istatistiklerine göre, yaklaşık 500 bin kişi okullara sığınmak zorunda kaldı.

İsrail tarafında ise 66 asker, 4 sivil ve bir yabancı uyruklu işçi olmak üzere 71 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

İsrail, 2007'den beri Gazze Şeridi'ni abluka altında tutuyor. 

AA

Son Güncelleme: 24.07.2015 08:45
Anahtar Kelimeler:
Gazzeli çocuklarStres Bozukluğu
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