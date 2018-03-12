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Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi

Gazze'deki Filistinli çocuklar, uçurtmalarla uluslararası topluma Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna destek verme çağrısında bulundu.

Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi

Gazze'deki Filistinli çocuklar, uçurtmalarla uluslararası topluma Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna destek verme çağrısında bulundu.

12 Mart 2018 Pazartesi 16:35
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Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi

Gazze'deki Filistinli çocuklaruçurtmalarla uluslararası topluma Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) destek verme çağrısında bulundu.

UNRWA'nın Gazze'deki Er-Rimal Ortaokulu'nda düzenlediği etkinlik çerçevesinde çocuklar, yardım kuruluşunu simgeleyen mavi renkli ve üzerinde "Onura fiyat biçilemez" yazan uçurtmaları gökyüzüne bıraktı.

UNRWA Gazze Direktörü Mathias Shamali, yaptığı açıklamada, "Çocuklar bu faaliyete katılarak donör ülkelere 'Eğitime ihtiyacımız var. UNRWA'ya başta eğitim alanı olmak üzere Gazze'deki hizmetlerini sürdürebilmesi için destek verin' mesajı göndermek istiyor." dedi.

Kurumun Gazze Sözcüsü Adnan Ebu Hasene de etkinliğin Halep, İdlib, Cenin, Refah ve Amman gibi UNRWA'nın faaliyet gösterdiği kentlerde de gerçekleştirildiğini, 500 binden fazla Filistinli çocuğun eyleme katıldığını söyledi.

Etkinlikle dünya devletlerine ve ay ortasında İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek donörler toplantısına katılacak ülkelere "öğrencilerin durumu tehlikede" mesajı vermek de istediklerini kaydeden Ebu Hasene, çocukların bölgede barış unsuru olduğunu, Filistinli mültecilere yönelik hizmetlerini sürdürebilmesi için kurumun bütçe açığının kapatılması gerektiğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl aralık ayında Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 16 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "UNRWA'ya verilecek 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünün tekrar gözden geçirilmek üzere" askıya alındığını bildirmişti.

Filistin İstatistik Merkezi verilerine göre, UNRWA'ya kayıtlı 5,9 milyon Filistinli mülteciden 2,1 milyonu Ürdün'de, 1 milyon 445 bini Gazze'de yaşıyor, bunu sırasıyla Batı Şeria, Suriye ve Lübnan takip ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım KuruluşuUnrwa
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