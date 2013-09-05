Gazze'de yakıt sıkıntısı

GAZZE - Gazze'deki Filistin Hükümeti Enerji Bakanı Yardımcısı Fethi eş-Şeyh Halil, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, elektrik dağıtım şirketinin yaşadığı yakıt sıkıntısına işaret ederek, yeterli miktarda elektrik üretimi yapılamadığı için yakın zamanda hizmet sektörünün her alanında elektrik krizi yaşanacağını söyledi.

Katar'ın Filistin hükümetine hibe ettiği ve Mısır makamlarının Gazze'ye girişinde zorluk çıkardığı yakıtın nakliyesine yeniden başlanması için Mısır hükümetine seslenen Halil, elektrik üretimini karşılayan Gazze'deki tek istasyonun çalışmasına yetecek yakıt takviyesinin sağlanması için yetkili tarafları da göreve çağırdı.

Gazze'de, İsrail makamlarının, İsrail askeri Gilad Şalit'in Filistinli gruplar tarafından kaçırılmasının ardından 2006'da elektrik istasyonunu bombalamasından bu yana elektrik sıkıntısı yaşanıyor. İstasyonda onarım yapılmasına rağmen yakıt miktarının yeterli olmaması enerji üretiminin azalmasına neden oluyor.