Gazze'de elektrik tükendi

GAZZE - İsrail'in ablukası altında bulunan Gazze Şeridi'nde faaliyette olan tek elektrik santralindeki yakıtın tükenmesi bölge halkı için özellikle yaz aylarında tehlike arz ediyor.

Gazze'deki Doğal Kaynaklar ve Enerji Kurumunun, Mısır ve İsrail'den aldığı elektrik günde en fazla 6 saat için yetiyor.

Enerji Kurumu Başkan Yardımcısı Fethi eş-Şeyh Halil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Elektriğin kesilmesi Gazze halkının birçok alanda çektiği sıkıntıları artırıyor. Bu durumun devam etmesi halinde su ve kanalizasyon tesisleri etkilenecek ve çevre felaketi yaşanacak" dedi.

"Akaryakıttan vergi alınmasın"

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'a seslenen Halil, acil harekete geçerek akaryakıt için alınan verginin kaldırılması çağrısında bulundu.

İsrail'in geçen yaz düzenlediği saldırılarda evi yıkılan ve karavanda yaşayan Selva Ubeyd de elektrik kesintisinin yaşadıkları zorlukları artırdığını belirtti.

Ubeyd, "Hava sıcaklığı 35 dereceyi buluyor. Karavan metal olduğu için içerisi daha sıcak oluyor. Klima olmadığı için aşırı sıcak, baş ağrısı ve çeşitli hastalıklara neden oluyor" diye konuştu.

Gazzeli Ahmed ez-Zeharine, "Geceleri çocuklar sürekli ağlıyor. Gece karanlığa gömülüyoruz. Ne elektrik, ne klima, ne de soğuk su var" dedi.

Elektrik santrali ihtiyaca cevap vermiyor

Filistin uzlaşı hükümeti, geçen mart sonunda Gazze'deki elektrik santralinin 3 ay boyunca yakıt vergisinden muaf tutulacağını duyurmuştu.

Enerji Kurumu, dün yaptığı açıklamada, üretim için gerekli yakıt üzerinden alınan vergideki muafiyet süresinin sona ermesi nedeniyle santralin durduğunu belirtmişti.

Elektrik santralinin ihtiyacını karşılamak için her ay 10,4 milyon dolar vergi ödenmesi gerekiyor. Gazze'deki Enerji Kurumu ise litre başına 0,8 dolar vergiyi ödemeden yakıtı gerçek fiyatından satın almak istiyor.

Abluka altındaki Gazze'nin ihtiyacı olan yaklaşık 400 megavat elektriğin, yalnızca 212 megavatı karşılanabiliyor. İsrail tarafından 120, Mısır'dan 32 megavat elektrik sağlanırken akaryakıt sıkıntısı nedeniyle sık sık duran Gazze'deki santralden yalnızca 60 megavat elde edilebiliyor.