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'Gazze'ye Özgürlük Filosu' Brighton'dan ayrıldı

İsrail'in Gazze’ye uyguladığı ambargoyu delmek amacıyla 15 Mayıs'ta Norveç ve İsveç'ten yola çıkan "Gazze'ye Özgürlük Filosu"nun "Özgürlük" adlı teknesi İngiltere'nin Brighton kentinden Fransa’ya doğru yola çıktı. 

'Gazze'ye Özgürlük Filosu' Brighton'dan ayrıldı

İsrail'in Gazze’ye uyguladığı ambargoyu delmek amacıyla 15 Mayıs'ta Norveç ve İsveç'ten yola çıkan "Gazze'ye Özgürlük Filosu"nun "Özgürlük" adlı teknesi İngiltere'nin Brighton kentinden Fransa’ya doğru yola çıktı. 

08 Haziran 2018 Cuma 15:55
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'Gazze'ye Özgürlük Filosu' Brighton'dan ayrıldı

İsrail'in Gazze’ye uyguladığı ambargoyu delmek amacıyla 15 Mayıs'ta Norveç ve İsveç'ten yola çıkan "Gazze'ye Özgürlük Filosu"nun "Özgürlük" adlı teknesi İngiltere'nin Brighton kentinden Fransa’ya doğru yola çıktı. 

Ülkenin güneyindeki Brighton’a salı günü ulaşan ve kentte iki noktada bayraklar, pankartlar ve sloganlarla karşılanan "Özgürlük” teknesi, 3 gece kaldığı kentten bu sabah ayrılarak Fransa’nın La Rochelle limanına doğru hareket etti.

Brighton’dan destek gösterisi ve tezahüratlar ile ayrılan Özgürlük, filo eylemleri kapsamında İngiltere'ye gelen ilk tekne olmuştu.

Gazze’ye Özgürlük Filosu bu yılki eylemine 15 Mayıs'ta Norveç ve İsveç'ten yola çıkan teknelerle başlamıştı.

Gazze ablukasını kırmak için 8 yıl önce yola çıkan ve 500'den fazla kişiyi taşıyan Mavi Marmara gemisine İsrail ordusunun uluslararası karasularda 31 Mayıs 2010'da düzenlediği saldırıda silahsız 10 insani yardım aktivisti şehit olmuş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İSRAİLGazze
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