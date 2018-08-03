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Gazze'ye girişi yasak ürünler arasında artık gelinlik ve biberon da var

İsrail ablukası altındaki Gazze'ye girişi yasak ürünler arasında gelinlikten biberona, çocuk bezinden sabuna birçok kalem bulunuyor.

Gazze'ye girişi yasak ürünler arasında artık gelinlik ve biberon da var

İsrail ablukası altındaki Gazze'ye girişi yasak ürünler arasında gelinlikten biberona, çocuk bezinden sabuna birçok kalem bulunuyor.

03 Ağustos 2018 Cuma 17:11
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Gazze'ye girişi yasak ürünler arasında artık gelinlik ve biberon da var

İsrail ablukası altındaki Gazze'ye girişi yasak ürünler arasında gelinlikten biberona, çocuk bezinden sabuna birçok kalem bulunuyor.

"Gazze Ablukası ile Mücadele Halk Komitesi" tarafından, İsrail’in Gazze'ye girişini engellediği binden fazla ürünün gösterildiği bir sergi düzenlendi.

İsrail ablukasının "en temel insani ihtiyaçların karşılanmasını bile nasıl imkânsız hale getirdiğine" ilişkin dünyanın dikkatini çekmeyi hedefleyen sergideki ürünler arasında birçok insani ihtiyaç maddesi de bulunuyor.

Komite Başkanı Cemal el-Hudari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail, binden fazla çeşit temel ihtiyacın Gazze Şeridi'ne girişini yasaklıyor." dedi.

İsrail'in biberon, plastik malzemeler, çocuk yüzme araçları, elektronik cihazlar, temel inşaat malzemeleri, çocuk oyuncakları, gelinlik ve kadın güzellik malzemeleri gibi ürünlerin Gazze'ye girişine izin vermediğine dikkati çeken Hudari, "Gazze'deki insani kriz, ekonomi sektörünün çöküşünü de beraberinde getiriyor." ifadelerini kullandı.

Hudari, Gazze'deki sanayinin de bitme noktasına geldiğini belirterek, "İsrail'in uyguladığı abluka ve gerekli ham maddelerin Gazze'ye girişini engellemesi nedeniyle bölgedeki fabrikaların yüzde 80'i kapandı. Bu durum İsrail'in Gazze'yi boğma ve ekonomi sektörünü tamamen yok etme politikasının bir parçasıdır." diye konuştu.

İsrail ayrıntı vermiyor

Öte yandan İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyetlerini yürüten "Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi" (COGAT), AA muhabirinin konuyla ilgili sorusuna yazılı cevap verdi.

COGAT'ın açıklamasında, "tek tek kontrol edilerek Gazze’ye girişine izin verilen insani ihtiyaç maddelerinin dışında hiçbir ürüne müsaade edilmediği" aktarıldı.

Bu kararın COGAT'ın tavsiyesi üzerine İsrail Savunma Bakanlığı tarafından alındığı belirtilen açıklamada, "Bu kararın alınmasının nedeni Gazze Şeridi’nden İsrail tarafına yanan uçurtma ve balonların gönderilmesidir. Gazze’ye girişine izin verilen insani ihtiyaçlar gıda, ilaç ve tıbbi malzemelerdir." ifadelerine yer verildi, ancak bu insani maddelerin ne olduğu konusunda detay açıklanmadı.

Temmuz ayında Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı kapatan İsrail makamları, geçen hafta da evlerde kullanılan gaz ve yakıtın Gazze'ye girişini yasakladı.

İsrail tek ticari sınır kapısını da kapattı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Temmuz'da, İsrail tarafından abluka altındaki Gazze'ye ticari malların girişi için kullanılan tek sınır kapısı Kerm Ebu Salim'in kapatılacağını duyurmuştu.

Netanyahu, "Hamas'a karşı derhal çok sıkı önlemleri yürürlüğe koyuyoruz. Önemli bir adım olarak bugün Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı kapatıyoruz. Buna ilave adımlar da atacağız." demişti.

İsrail, 17 Temmuz'da Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı gıda ve ilaç girişi hariç tamamen kapatmış, Gazze denizi açıklarındaki avlanma mesafesini de 9 milden 3 mile düşürmüştü.

2 milyon Filistinli yıllardır Gazze'de hapis

İsrail'in 2006'dan beri Gazze Şeridi'ne uyguladığı hava, kara ve deniz ablukası nedeniyle 2 milyona yakın Filistinli büyük bir insani dram yaşıyor.

Gazze dışına çıkma ve tekrar bölgeye giriş imkânı olmayan Filistinliler, temel insani ihtiyaçlarının birçoğundan da mahrum bırakılıyor.

"Dünyanın en büyük açık hava cezaevi" olarak tanımlanan Gazze'de, elektrik sıkıntısı had safhada. Günün ancak dörtte birinde elektrik verilen Gazze'de altyapı ve sağlık hizmetleri de çökmüş durumda.

Yakıtlı jeneratörler vasıtasıyla elektriğe ulaşmaya çalışan Filistinlilerin evlerinde bazen günün sadece 2 saatinde elektrik bulunuyor.

Gazzeliler, içlerinde bulundukları bu durumu dünyanın gündemine taşımak için 30 Mart'tan bu yana yaptıkları gösterilerde 150'den fazla şehit verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
GazzeGazze Şeridi
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