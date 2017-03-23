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Gazze'ye geçmek isteyen Filistinli bakana İsrail engeli

İsrail makamları, Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanı Saydam'ın Gazze'ye geçişine izin vermedi.

Gazze'ye geçmek isteyen Filistinli bakana İsrail engeli

İsrail makamları, Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanı Saydam'ın Gazze'ye geçişine izin vermedi.

23 Mart 2017 Perşembe 09:48
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Gazze'ye geçmek isteyen Filistinli bakana İsrail engeli

GAZZE

İsrail'in, Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye geçmek isteyen Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanı Sabri Saydam'a izin vermediği bildirildi.

Gazze'deki El-Aksa Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Kemal eş-Şerafi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Saydam ve beraberindeki heyetin Gazze'ye girişine İsrail makamları tarafından izin verilmediğini ifade etti.

Saydam'ın "El-Aksa Üniversitesinde yaşanan yönetim krizine çözüm bulmak amacıyla Gazze'ye gelmeyi planladığını" ifade eden Şerafi, bakanın Gazze'ye girişine izin verilmesi için yoğun çabalar sarf edildiğini aktardı.

Filistinli bakan, El-Aksa Üniversitesine 2015 yılında Gazze'deki Eğitim ve Öğretim Bakanlığı tarafından rektör atanmış, uzlaşı hükümeti ise aynı makama başka birini tayin etmişti. Bu durum üniversite yönetiminde krize neden olmuştu.

Filistin'de 2 Haziran 2014'te kurulan ulusal uzlaşı hükümeti, Hamas ve Fetih Hareketi arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle Gazze'de görevine başlayamamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
GazzeFilistinİSRAİL
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