Gazze'ye geçmek isteyen Filistinli bakana İsrail engeli

GAZZE

İsrail'in, Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye geçmek isteyen Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanı Sabri Saydam'a izin vermediği bildirildi.

Gazze'deki El-Aksa Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Kemal eş-Şerafi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Saydam ve beraberindeki heyetin Gazze'ye girişine İsrail makamları tarafından izin verilmediğini ifade etti.

Saydam'ın "El-Aksa Üniversitesinde yaşanan yönetim krizine çözüm bulmak amacıyla Gazze'ye gelmeyi planladığını" ifade eden Şerafi, bakanın Gazze'ye girişine izin verilmesi için yoğun çabalar sarf edildiğini aktardı.

Filistinli bakan, El-Aksa Üniversitesine 2015 yılında Gazze'deki Eğitim ve Öğretim Bakanlığı tarafından rektör atanmış, uzlaşı hükümeti ise aynı makama başka birini tayin etmişti. Bu durum üniversite yönetiminde krize neden olmuştu.

Filistin'de 2 Haziran 2014'te kurulan ulusal uzlaşı hükümeti, Hamas ve Fetih Hareketi arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle Gazze'de görevine başlayamamıştı.