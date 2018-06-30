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Gazze sınırında Erdoğan'ın seçim zaferi kutlandı

Gazze sınırında Filistinliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerdeki başarısını kutladı.

Gazze sınırında Erdoğan'ın seçim zaferi kutlandı

Gazze sınırında Filistinliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerdeki başarısını kutladı.

30 Haziran 2018 Cumartesi 08:46
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Gazze sınırında Erdoğan'ın seçim zaferi kutlandı

GAZZE

Gazze İsrail sınırında bir grup Filistinli, ellerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını ve Türk bayrağını taşıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerdeki başarısını kutlayan Filistinliler, Erdoğan'a övgü içeren sloganlar attı.

Filistinli Emin Selim (20), Cumhurbaşkanı Erdoğan'la, Filistin halkına ve Gazze'ye verdiği destekten dolayı iftihar ettiklerini belirtti.

Selim, "Filistin meselesine yönelik tutumundan dolayı Erdoğan'ı çok seviyoruz. Onu takdir ediyoruz. Biz ve Türkler, bizi öldüren ve yuvalarımızı yıkan İsrail zulmüne karşı tek yüreğiz." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
GazzeR.Tayyip Erdoğan
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