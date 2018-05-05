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Gazze Şeridi'nde patlama: 5 ölü

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde meydana gelen patlamada 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 3'ünün yaralandığı bildirildi.

Gazze Şeridi'nde patlama: 5 ölü

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde meydana gelen patlamada 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 3'ünün yaralandığı bildirildi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 21:54
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Gazze Şeridi'nde patlama: 5 ölü

GAZZE - Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde meydana gelen patlamada 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 3'ünün yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde meydana gelen patlamada 5 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını belirtti.

Kudra, olayda ölen ve yaralananların Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Şuheda el-Aksa Hastanesine nakledildiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı patlamanın nedenine ve ayrıntılarına ilişkin bilgi vermedi.

Görgü tanıkları ise Deyr el-Belah ile Ez-Zevadiye arasında bir bölgede şiddetli bir patlamanın yaşandığını ifade etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Gazze ŞeridiÖnce Vatan Gazetesi5 ölü
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