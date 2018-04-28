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Gazze şehitlerini uğurladı

Gazze sınırında dün düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olan 1'i çocuk 4 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı.

Gazze şehitlerini uğurladı

Gazze sınırında dün düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olan 1'i çocuk 4 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 15:52
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Gazze şehitlerini uğurladı

Gazze sınırında dün düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olan 1'i çocuk 4 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı.

Şehitlerin naaşları yüzlerce Filistinlinin katıldığı cenaze namazının ardından Gazze'nin farklı yerlerinde toprağa verildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde dün İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 3 Filistinlinin ve yine dün yaralanan bir çocuğun bugün şehit olduğunu belirtmişti.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başından bu yana 46 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edildi, 76'sı çocuk, 39'u kadın, 6'sı gazeteci ve 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 6 binden fazla gösterici yaralandı. Şehit olanlar arasında 2 gazeteci ve 18 yaş altında olan 5 Filistinli bulunuyor. Yaralılardan bin 677'si de İsrail askerlerinin kullandığı gerçek mermilerin hedefi oldu.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam ettirmeyi planlıyor.

Toprak günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi. İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
GazzeBüyük Dönüş Yürüyüşü
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