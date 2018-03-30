Gazze şehidini uğurladı

İsrail ordusunun bu sabah Gazze'ye top atışıyla gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan Filistinli için cenaze töreni düzenlendi.

Gazze'nin güneyinde sınıra yakın bölgedeki tarlasında çalışırken atılan top atışıyla şehit edilen Ömer Vahid Semmur'un (28) cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı.

Semmur'un cenazesi, Beni Suheyl beldesindeki Hamza Camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

İsrail ordusu bu sabah Gazze'nin güney kesiminde sınıra yakın mesafedeki tarlalara top atışıyla saldırı düzenlemiş, bu sırada tarlada çalışan Ömer Vahid Semmur isimli Filistinli şehit olurken, 23 yaşındaki Ahmed Selim Şami yaralanmıştı.