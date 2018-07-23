Gazze şehidini uğurladı

Gazze Şeridi sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan ve bugün şehit olan Filistinli gencin cenazesi defnedildi.

İsrail askerlerinin, 3 hafta önce düzenlenen gösterilerde açtığı ateş sonucu yaralanan ve bu sabah şehit olan Filistinli Kerem Arafat (26) için cenaze töreni düzenlendi.

Han Yunus'taki Avrupa Hastanesinden alınan Arafat'ın naaşı, Han Yunus kentinin Abesan el-Cedide beldesinde Halilu'r Rahman Camiinde yüzlerce Filistinlinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığında toprağa verildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusunda 3 hafta önce düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan Kerem İbrahim Arafat'ın şehit olduğunu duyurmuştu.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.