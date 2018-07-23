Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 33°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95735
ALTIN
187.643
DOLAR
4.7471
STERLİN
6.2354
EURO
5.5608
Okçulukta altın madalya
Okçulukta altın madalya
İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem
İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem
"İyi bir forvet arayışımız var"
"İyi bir forvet arayışımız var"
Kazada ölen arkadaşını olay yerinde bırakıp kaçtı
Kazada ölen arkadaşını olay yerinde...
Çorum'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 6 yaralı
Çorum'da otomobil şarampole devrildi: 2...
Flaş Haber
Türkiye'de OHAL sona erdi
Kapat

Gazze şehidini uğurladı

İsrail askerlerinin, 3 hafta önce düzenlenen gösterilerde açtığı ateş sonucu yaralanan ve bu sabah şehit olan Filistinlinin naaşı toprağa verildi.

Gazze şehidini uğurladı

İsrail askerlerinin, 3 hafta önce düzenlenen gösterilerde açtığı ateş sonucu yaralanan ve bu sabah şehit olan Filistinlinin naaşı toprağa verildi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:51
0 Okunma
Gazze şehidini uğurladı

Gazze Şeridi sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan ve bugün şehit olan Filistinli gencin cenazesi defnedildi.

İsrail askerlerinin, 3 hafta önce düzenlenen gösterilerde açtığı ateş sonucu yaralanan ve bu sabah şehit olan Filistinli Kerem Arafat (26) için cenaze töreni düzenlendi.

Han Yunus'taki Avrupa Hastanesinden alınan Arafat'ın naaşı, Han Yunus kentinin Abesan el-Cedide beldesinde Halilu'r Rahman Camiinde yüzlerce Filistinlinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığında toprağa verildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusunda 3 hafta önce düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan Kerem İbrahim Arafat'ın şehit olduğunu duyurmuştu.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
GazzeGazze ŞeridiBüyük Dönüş Yürüyüşü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
13 yaşındaki Filistinli şehit son yolculuğuna uğurlandı
13 yaşındaki Filistinli şehit son yolculuğuna uğurlandı
Kızılay Kart'a yeni AB desteği
Kızılay Kart'a yeni AB desteği
'Biz petrolümüzü ihraç edemezsek diğerleri de edemez'
'Biz petrolümüzü ihraç edemezsek diğerleri de edemez'
Netanyahu'dan Trump ve Pompeo'ya İran desteği
Netanyahu'dan Trump ve Pompeo'ya İran desteği
Uber aracından canlı yayın yapan sürücü kovuldu
Uber aracından canlı yayın yapan sürücü kovuldu
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov İsrail'e geliyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov İsrail'e geliyor
Suriye'nin güneyinden üçüncü tahliye konvoyu İdlib'de
Suriye'nin güneyinden üçüncü tahliye konvoyu İdlib'de
Azez'de bombalı saldırı
Azez'de bombalı saldırı
Srebrenitsa'nın sembol ismi Mehmedovic vefat etti
Srebrenitsa'nın sembol ismi Mehmedovic vefat etti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ