Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
114930
ALTIN
168.631
DOLAR
3.9520
STERLİN
5.5508
EURO
4.8717
Muharrem Öztürk İlk Teklisiyle 'Yak'tı 
Muharrem Öztürk İlk Teklisiyle 'Yak'tı 
Tabelalara standart geldi
Tabelalara standart geldi
İmamlara işaret dili eğitimi
İmamlara işaret dili eğitimi
Uzmanlardan GetContact uyarısı
Uzmanlardan GetContact uyarısı
UEFA kuralları değiştirdi
UEFA kuralları değiştirdi

Gazze şehidini uğurladı

İsrail askerlerinin, Gazze'de dün düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne müdahalesi sonucu şehit olan Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı.

Gazze şehidini uğurladı

İsrail askerlerinin, Gazze'de dün düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne müdahalesi sonucu şehit olan Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı.

31 Mart 2018 Cumartesi 13:54
0 Okunma
Gazze şehidini uğurladı

İsrail askerlerinin, Gazze'de dün düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne müdahalesi sonucu şehit olan Filistinli genç için cenaze töreni düzenlendi.

Filistinli grupların günler öncesinden yaptığı çağrı üzerine dün düzenlenen yürüyüşlerde İsrail askerlerince açılan ateş sonucu şehit olan Hamdan Ebu Amşe'nin cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı. Ebu Amşe'nin naaşı Beyt Hanun beldesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

İsrail'in 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymasının ardından yaşananların anıldığı "Toprak Günü"nde, Filistinli grupların günler öncesinden yaptığı "Büyük Dönüş Yürüyüşü" çağrısına katılmak için halk dün sınıra akın etmişti.

Gazze sınırındaki olaylara gerçek mermi ile müdahale eden İsrail askerleri, 15 Filistinliyi şehit etmiş, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze’deki gösterilere müdahalesinde yaklaşık bin 400 Filistinliyi yaralamıştı.

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze sınırında yaşanan olaylarda 15 Filistinliyi şehit etmesi ve işgal altındaki Batı Şeria’da düzenlenen gösterilere müdahalede orantısız güç kullanması sonucu yaralanan yüzlerce Filistinli için cumartesi günü yas ilan edilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
İsrail AskerleriGazzeBüyük Dönüş YürüyüşüHamdan Ebu Amşe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mısır'da bir döneme tanıklık eden tarihi Türk evleri
Mısır'da bir döneme tanıklık eden tarihi Türk evleri
Filistin'de ulusal yas ve genel grev
Filistin'de ulusal yas ve genel grev
İsrail'e ait İHA Lübnan'da düştü
İsrail'e ait İHA Lübnan'da düştü
Mehmetçik'in Afrin'de 'patlayıcı' mesaisi
Mehmetçik'in Afrin'de 'patlayıcı' mesaisi
Gazze'de şehit sayısı 7'ye yükseldi
Gazze'de şehit sayısı 7'ye yükseldi
Gazze şehidini uğurladı
Gazze şehidini uğurladı
Bulgaristan Rus diplomatları sınır dışı etmeyecek
Bulgaristan Rus diplomatları sınır dışı etmeyecek
Kosova İçişleri Bakanı ve İstihbarat Başkanı istifaya çağrıldı
Kosova İçişleri Bakanı ve İstihbarat Başkanı istifaya çağrıldı
'Fransa'nın Afrika'daki askeri operasyonları sivil kayıplarına neden oluyor'
'Fransa'nın Afrika'daki askeri operasyonları sivil kayıplarına neden oluyor'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ