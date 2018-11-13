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Gazze saldırısında şehit olanların sayısı 4'e yükseldi

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli şehit oldu, 8'i yaralandı.

Gazze saldırısında şehit olanların sayısı 4'e yükseldi

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli şehit oldu, 8'i yaralandı.

13 Kasım 2018 Salı 09:31
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Gazze saldırısında şehit olanların sayısı 4'e yükseldi

GAZZE 

Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in dün akşam Gazze'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırısında yaralanan bir Filistinlinin şehit olduğunu duyurdu. Bununla birlikte, dünden bu yana şehit olanların sayısı 4'e yükselmiş oldu.

Kudra, 8 yaralının sağlık durumuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.

Saldırılar gece boyunca devam etti

İsrail uçakları, birkaç saatlik aranın ardından Gazze'ye yönelik saldırılarına yeniden başladı. Son saldırılarda Gazze'nin batısında hükümete ait bir emniyet merkezi ile İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin Han Yunus ve Deyr el-Belah kentlerindeki iki askeri mevzisi hedef alındı. Saldırılarda can kaybı yaşanmadı.

İsrail daha önceki saldırılarında aralarında El Aksa Televizyonunun da olduğu 6 binanın yıkılmasına sebep olmuştu. 

Öte yandan, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (Makan), Gazze'den İsrail'in güneyine atılan roketler ile otobüsün hedef alındığı saldırılarda 30 İsraillinin yaralandığını duyurdu.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da Askalan'da (Aşkelon) bir binaya roket düşmesi sonucu bir İsraillinin öldüğünü, 1'inin de ağır yaralandığını açıkladı.

AA

Son Güncelleme: 13.11.2018 09:44
Anahtar Kelimeler:
ŞehitSaldırıGazzeFilistinİSRAİL
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