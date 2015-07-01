'Gazze raporu UCM için faydalı olabilir'

CENEVRE - Birleşmiş Milletler (BM) Gazze Bağımsız Araştırma Komisyonu Başkanı Amerikalı Hakim Mary McGowan Davis, Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail'in Gazze'de işlediği insan hakları ihlallerine yönelik bir soruşturma başlatırsa hazırladıkları Gazze raporunun mahkeme için "faydalı bir başlangıç" olabileceğini söyledi.



Hakim McGowan Davis, Komisyonun Gazze'de 2014'teki çatışmalarda yaşanan insan hakları ihlallerini ortaya koyan raporuna ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



İsrail hükümetinin rapora verdiği tepkiye şaşırmadığını ifade eden Davis, "İsrail hükümetinin raporu okuyup okumadığından bile emin değilim. Raporun oldukça tarafsız olduğunu düşünüyoruz ve raporda ön yargıya dair hiçbir kanıt yok. Hamas raporu memnuniyetle karşıladı çünkü İsrail ile ilgili bazı söylemler hoşuna gitti ancak kendisine yöneltilen eleştirilerden hoşlanmadı" ifadelerini kullandı.



Davis, bir tarafta 551'i çocuk bin 400'den fazla sivil ölürken diğer tarafta 6 sivilin ölmesi göz önünde bulundurulduğunda, rapordaki "her iki tarafın da savaş suçu işlemiş olabileceği" değerlendirmesine ilişkin soruya, "Ölü sayısı üzerinden raporu değerlendirmek doğru bir kriter değil. Uluslararası hukukun gerektirdiği gibi tarafların nasıl savaştığını gözden geçirdik, her iki tarafa da kesinlikle eşit davranıldı. Hukukta olması gereken de budur" yanıtını verdi.



Raporun hazırlanması aşamasında herhangi bir baskı ile karşılaşmadıklarını ifade eden Davis, raporu en iyi şekilde hazırlamak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.



Davis, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) İsrail'in Gazze'de işlediği insan hakları ihlallerine yönelik bir soruşturma başlatırsa, BM raporunun kanıt olarak kullanılıp kullanılamayacağıyla ilgili şöyle konuştu:



"Raporun bir kanıt olmadığını düşünmüyorum ancak soruşturma yürütecek kişi için faydalı olacaktır. Uluslararası Ceza Mahkemesi eğer bir soruşturma başlatırsa, raporumuz ortada ve herkese açık. Rapor UCM için faydalı bir başlangıç olabilir."



McGowan Davis, Gazze'ye 3. Özgürlük Filosu'nun İsrail tarafından durdurulmasına ilişkin ise, "Bu konuda yorum yapmak benim uzmanlık alanım değil ancak şunu söyleyebilirim; bu sefer şükür ki ölüm ya da yaralanma ile sonuçlanmadı. Filodaki aktivistlerin durdurulmalarının onlar için de sürpriz olmadığı kanaatindeyim çünkü Gazze abluka altında" dedi.



