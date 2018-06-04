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Gazze 'Milyonluk Kudüs' gösterisine hazırlanıyor

Filistinliler "Nekse"nin 51. yılı dolayısıyla cuma günü Gazze sınırında "Milyonluk Kudüs" gösterisi düzenleyecek.

Gazze 'Milyonluk Kudüs' gösterisine hazırlanıyor

Filistinliler "Nekse"nin 51. yılı dolayısıyla cuma günü Gazze sınırında "Milyonluk Kudüs" gösterisi düzenleyecek.

04 Haziran 2018 Pazartesi 17:25
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Gazze 'Milyonluk Kudüs' gösterisine hazırlanıyor

Gazze Şeridi'nde "Nekse"nin (Toprak Kaybetme Günü) 51. yılı dolayısıyla cuma günü "Milyonluk Kudüs" gösterisi düzenleneceği belirtildi.

Gazze'deki Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi'nden yapılan açıklamada, "Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri, hedeflerimiz gerçekleşene kadar barışçıl karakteriyle devam edecek. Bu bağlamda Nekse'yi anmak için 8 Haziran Cuma günü 'Milyonluk Kudüs' adı altında gerçekleştireceğimiz gösteriye en büyük katılımı bekliyoruz." denildi.

Açıklamada, "1948 yılında işgal edilen Filistin toprakları ve Batı Şeria başta olmak üzere, bulundukları her yerde büyük dönüş yürüyüşlerine katılan halkımızı selamlıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası topluma ve Cenevre Sözleşmesi taraflarına seslenilen açıklamada, İsrail'in sağlık çalışanı, gazeteci ve masum sivilleri hedef almak suretiyle işlediği savaş suçlarının Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) taşınması çağrısı yapıldı. 

Filistinliler, İsrail'in 1967'de Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze Şeridi, Sina Yarımadası ve Golan Tepeleri'ni işgal etmesiyle sonuçlanan "6 Gün Savaşı"nın başladığı 5 Haziran'ı "Nekse" (Toprak Kaybetme Günü) adıyla anıyor. Filistinliler Nekse'yi, 1948'de İsrail'in bağımsızlığını ilan etmesi anlamında kullandıkları "Nekbe'nin" (Büyük Felaket) devamı olarak görüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Gazze ŞeridiMilyonluk Kudüs
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