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Gazze, 'kayıp cenazelerin' yasını tutuyor

Filistinliler, İsrail'in geçen yıl Gazze'ye düzenlediği saldırılarda kaybettikleri yakınlarının cesedini bulamamanın hüznünü yaşıyor

Gazze, 'kayıp cenazelerin' yasını tutuyor

Filistinliler, İsrail'in geçen yıl Gazze'ye düzenlediği saldırılarda kaybettikleri yakınlarının cesedini bulamamanın hüznünü yaşıyor

26 Haziran 2015 Cuma 12:21
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Gazze, 'kayıp cenazelerin' yasını tutuyor
GAZZE - Gazzeliler, İsrail'in geçen yıl ramazan ayında başlattığı saldırıların yıl dönümünde moloz yığınına dönmüş evlerinin yanına gidip cesetlerini bulamadıkları yakınları için gözyaşı döküyor.

Saldırılar nedeniyle ailesinden 13 kişiyi kaybeden 65 yaşındaki Kamil el-Bataş, acılarını bastırmak istercesine eli göğsünde sevdiklerinin kabirlerini ziyaret ediyor.

Şucaiyye Mahallesi'nde yıkılan evlerinin altında kalarak can veren 25 yaşındaki oğlu Mumin'i her hatırladığında yüreğinin yandığını söyleyen Bataş, "Oğlumun cesedini enkaz yığınları arasında bulamadık, başında göz yaşı dökebileceğimiz bir mezarı bile yok" dedi.

"Bu keder, sadece üzerine toprak atabildiklerimiz için değil"

Evine isabet eden füzelerin oğlunun cesedini eritip parçalamış ve küle dönüştürmüş olabileceğini düşündüğünü dile getiren Bataş, "Şehitlerin kabirlerini her ziyaret ettiğimde çok üzülüyorum. Beni saran bu keder, üzerine toprak atabildiklerimiz için değil sadece. Cesedini bulamadıklarımız için daha çok üzülüyorum. Oğlum Mumin de onlardan. Bir yıldır tüm arama çalışmalarına rağmen hala bulunamadı" diye konuştu.

Sadece Bataş ailesinden cesedi bulunamayan 6 kişi olduğunu vurgulayan Bataş, "İşlenen suçun boyutlarını İsrail ordusu dışında kimse bilmiyor" ifadesini kullandı.

Bataş, İsrailli yetkililerin yargılanması için insan hakları kuruluşlarına harekete geçme çağrısında bulundu.

İsrail uçaklarının evini vurması sonucu ailesinden 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Ziyad Ebu Hin de babası Hasan Ebu Hin ile yeğeninin cesedini bulamadıklarını söyledi.

Sivil savunma ekiplerinin yerin altında 3-4 metre mesafede arama çalışmaları yaptığını, ancak kemik parçası bile bulamadığını kaydeden Ebu Hin, "Ramazanın gelişiyle acılarımız tazelendi. Babamın bir kabri bile olmadan bu dünyadan göçüp gitmesi yüreğimi dağlıyor" şeklinde konuştu.

AA

Son Güncelleme: 26.06.2015 12:39
Anahtar Kelimeler:
Gazzeönce Vatan
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