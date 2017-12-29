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Gazze'deki Kudüs protestoları sürüyor

Gazze'de yüzlerce kişi, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını protesto etti.

Gazze'deki Kudüs protestoları sürüyor

Gazze'de yüzlerce kişi, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını protesto etti.

29 Aralık 2017 Cuma 17:52
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Gazze'deki Kudüs protestoları sürüyor
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GAZZE

Hamas ve İslami Cihad hareketlerinin çağrısı üzerine cuma namazının ardından Gazze Şeridi'ndeki birçok camiden başlatılan yürüyüşlere, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye başta olmak üzere hareketin birçok yetkilisi katıldı.

Hamas yöneticilerinden Muşir el-Mısri, yaptığı konuşmada "Kudüs'ün eskiden olduğu gibi bugün de İnfida'ya, Filistin devrimlerine ve ümmetin gazabına yol açtığını göstermek için buradayız." dedi.

Arap ve İslam aleminin tüm çabalarının "ortak düşman İsrail'e" yönlendirilmesi gerektiğini ifade eden Mısri, "İsrail tarihi gerçekleri değiştiremeyeceği gibi Kudüs'ü Yahudileştirme girişimlerinde de başarılı olamayacak." diye konuştu.

İsrail ile normalleşmeyi "ulusal ve ahlaki suç" şeklinde nitelendirerek, Arap ülkelerinden bu duruma son vermesini isteyen Mısri, Filistinli grupları "uzlaşı temeline dayalı ulusal bir strateji üzerinde anlaşmaya" çağırdı.

Mısri, Filistin hükümetine halkın sıkıntılarını azaltmak için Gazze'ye yönelik yaptırımları kaldırma çağrısında bulunarak, ABD'nin Kudüs kararının başarısız olması için gösterilen öfkenin sürmesi gerektiğini söyledi.

Neden şimdiye kadar büyükelçiler kovulmadı?

İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Nafiz Azzam da "İslam alemi ABD Başkanı Donald Trump'ın geçersiz kararına karşı resmi olarak herhangi bir şey ortaya koyamadı. Neyi bekliyorsunuz?" ifadesini kullandı.

Filistinli grupları "Filistin birliğini" sağlamaya çağıran Azzam, "Arap ve İslam ülkelerinden ABD ve İsrail ile mücadelede koordinasyonu artırmalarını" istedi.

ABD'nin kararına karşı pratik adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Azzam, "Neden şimdiye kadar büyükelçiler kovulmadı? Neden Arap ve İslam ülkeleri Guatemala gibi Trump'ın kararını uygulamada acele eden ülkelere karşı ortak bir tutum sergilemedi?" ifadelerini kullandı.

Azzam, "Filistin İntifadasının devam etmesi ve gelişmesi" gerektiğini sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasından bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleniyor. İsrail askerleri bu gösterilere, göz yaşartıcı gaz ve plastik merminin yanı sıra zaman zaman gerçek mermiyle müdahale ediyor.

Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump'ın Kudüs kararını eleştiren tasarı, geçen hafta BM Genel Kurulu'nda ABD'nin tehditlerine rağmen 9'a karşı 128 oyla kabul edilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
GazzeKudüsProtesto
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