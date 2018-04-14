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Gazze'deki hastanelerde tıbbi malzeme ihtiyacı var

İsrail'in, Gazze sınırında barışçıl gösteri düzenleyenlerin üzerine ateş açması sonucu yaralanan Filistinlilerin tedavi edilebilmesi için acil tıbbi desteğe ihtiyaç var.

Gazze'deki hastanelerde tıbbi malzeme ihtiyacı var

İsrail'in, Gazze sınırında barışçıl gösteri düzenleyenlerin üzerine ateş açması sonucu yaralanan Filistinlilerin tedavi edilebilmesi için acil tıbbi desteğe ihtiyaç var.

14 Nisan 2018 Cumartesi 10:49
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Gazze'deki hastanelerde tıbbi malzeme ihtiyacı var

İsrail askerlerinin Gazze sınırında barışçıl gösteri düzenleyenlerin üzerine ateş açması sonucu yaralanan Filistinlilerin tedavi edilebilmesi için Gazze'deki hastanelerde acil tıbbi desteğe ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

Gazze'deki Şifa Hastenesi Acil Bölümü Müdürü Eymen el-Sehbani, yaptığı açıklamada, sürekli gelen yaralılar nedeniyle Gazze'deki hastanelerde tıbbi malzeme açığı oluştuğunu ifade etti.

Sehbani, acil servislere, ameliyathanelere ve yoğun bakımlara acilen ilaç ve tıbbi malzeme desteği gerektiğini belirtti.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yıl dönümü kapsamında 30 Mart Cuma'dan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başladığı ilk günden bu yana 35 Filistinli şehit oldu, 3 binden fazlası yaralandı.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
İsrail AskerleriGazzeEymen El-Sehbani
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