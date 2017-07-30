Gazze'deki din adamlarından Mescid-i Aksa'ya destek

GAZZE

Gazze'nin önde gelen din adamları, Mescid-i Aksa'ya vefa ve murabıtlara destek için bir araya geldi.

Filistin Alimler Birliği Başkanı Mervan Ebu Ras, birliğin Gazze'deki merkez binasında düzenlenen toplantıda, Kudüslüler ve Aksa'nın gönüllü bekçileri murabıtların elde ettiği başarının, Kudüs'ün özgürleşmesine ilişkin umutları yeniden yeşerttiğini söyledi.

Kudüs ve Batı Şeria halkına, İsrail'in, Aksa aleyhindeki uygulamalarıyla mücadeleye devam etme ve elde ettikleri başarıda ilerleme çağrısında bulunan Ebu Ras, Müslüman ve Arap halkların Kudüslüler ve Aksa karşısında sergilediği dayanışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ebu Ras, İslam ümmetinden mukaddes değerler arasında ayrım yapmamalarını isteyerek, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıların "haram" olduğunu vurguladı.