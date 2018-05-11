Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101751
ALTIN
183.044
DOLAR
4.2959
STERLİN
5.8355
EURO
5.1345
Yıldırım'dan yasa açıklaması
Yıldırım'dan yasa açıklaması
“AŞKIN ADI”
“AŞKIN ADI”
Erdemli'den 'şike' itirafları
Erdemli'den 'şike' itirafları
Arda Turan'a tarihi ceza
Arda Turan'a tarihi ceza
Ziraat Türkiye Kupası Akhisarspor'un
Ziraat Türkiye Kupası Akhisarspor'un

Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde yedinci cuma

Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne katılan Gazzeliler, bugün de cuma namazını sınırda kıldı.

Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde yedinci cuma

Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne katılan Gazzeliler, bugün de cuma namazını sınırda kıldı.

11 Mayıs 2018 Cuma 16:25
0 Okunma
Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde yedinci cuma

İsrail ablukası altında 2006'dan beri büyük bir insani kriz yaşayan Gazze Şeridi'ndeki binlerce Filistinli, 30 Mart'tan bu yana devam eden Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri kapsamında cuma namazını bugün de sınırda kıldı.

Hazırlık ve Uyarı Cuması adı verilen Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün yedinci cumasında Gazzeliler yine sınırda toplandı. Filistinliler, bu hafta da cuma namazını sınır bölgelerinde kıldı.

Cuma hutbesinde, "İslam'a ve Müslümanlara karşı yapılan planların başarısız olacağı, Filistin topraklarının tamamı özgürleşinceye kadar bu davadan vazgeçilmeyeceği" vurgusu yapıldı.

Hutbede ayrıca toprakların özgürlüğe kavuşabilmesi için sabır ve iradenin gerekliliğine işaret edilerek, ne kadar zaman alırsa alsın bu mücadelenin "zafer ve kutsal şehir Kudüs'ün" geri alınmasıyla sonuçlanacağı ifade edildi.

Sınıra konuşlanmış İsrailli keskin nişancılara, askerlerin gerçek mermi ve orantısız güç kullanımına rağmen Gazze'deki Filistinliler sınır hattındaki barışçıl gösterilerinden vazgeçmiyor.

Göstericiler, İsrail'in 2006'dan bu yana Gazze'ye uyguladığı ablukanın kaldırılmasını ve 5 milyondan fazla Filistinli mültecinin İsrail'in gasbettiği topraklarına geri dönüş haklarının verilmesini talep ediyor.

Büyük Dönüş Yürüyüşü

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise “sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006’dan beri Gazze’ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını” talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başından bu yana aralarında gazetecilerin ve çocukların da olduğu 52 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edildi, yaklaşık 8 bin Filistinli yaralandı.

Anahtar Kelimeler:
İsrail AblukasıGazzeBüyük Dönüş YürüyüşüGazze Şeridi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB ülkeleri ile İran Trump'ın kararını görüşecek
AB ülkeleri ile İran Trump'ın kararını görüşecek
Irak'ta DEAŞ sonrası ilk seçim yarın
Irak'ta DEAŞ sonrası ilk seçim yarın
Yahudi yerleşimciler Filistinli bir ailenin evini ateşe verdi
Yahudi yerleşimciler Filistinli bir ailenin evini ateşe verdi
"Bölgede yeni gerginlikler istemiyoruz"
"Bölgede yeni gerginlikler istemiyoruz"
ABD Berlin Büyükelçisi'nden tepki çeken paylaşım
ABD Berlin Büyükelçisi'nden tepki çeken paylaşım
Suriye Müzakere Heyeti Başkanı Hariri Londra'da
Suriye Müzakere Heyeti Başkanı Hariri Londra'da
Putin Güvenlik Konseyini topladı
Putin Güvenlik Konseyini topladı
Trump-Kim görüşmesinin zaman ve mekanı belli oldu
Trump-Kim görüşmesinin zaman ve mekanı belli oldu
ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararı Avrupa basınında
ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararı Avrupa basınında

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ