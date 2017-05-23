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Gazze'de tıbbi malzeme eksikliğinden hizmetler duracak

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Eczacılar Genel Müdürlüğü, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle hizmetlerinin duracağı uyarısında bulundu.

Gazze'de tıbbi malzeme eksikliğinden hizmetler duracak

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Eczacılar Genel Müdürlüğü, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle hizmetlerinin duracağı uyarısında bulundu.

23 Mayıs 2017 Salı 18:04
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Gazze'de tıbbi malzeme eksikliğinden hizmetler duracak

GAZZE

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Eczacılar Genel Müdürlüğü, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle hizmetlerinin duracağı uyarısında bulundu.

Eczacılar Genel Müdürü Munir el-Burş, sağlık sektöründeki sıkıntılara dair düzenlediği basın toplantısında, tıbbi malzeme ve ilaçlarda ciddi oranda azalma olduğunu söyledi.

"Yıl başından bu yana tıbbi malzeme ve ilaçlarda ciddi anlamda azalma var." diyen Burş, sağlık hizmetlerinin durma noktasına geldiğini ifade etti.


Nisan ayı sonunda ilaçların yüzde 35'i tükendi
İlaç eksikliği ve devam eden elektrik krizinin genel sağlık hizmetleri için tehdit oluşturduğunu ifade eden Burş, "Ramallah'taki Sağlık Bakanlığının Gazze Şeridi'ne ilaç göndermeme kararı almasından sonra ciddi sıkıntılar yaşadık. Nisan ayı sonunda ilaçların yüzde 35'i tükendi." diye konuştu

Burş, ilaçlarda 170 çeşit, tıbbi malzemede de 270 çeşidin tükendiğine dikkati çekerek, bu durumun en çok kanser hastalarını, yoğun bakımda tedavi görenleri ve diyaliz hastalarını etkilediğini belirtti.

Ramallah'taki Sağlık Bakanlığının Gazze'deki ile iletişimi kestiğini belirten Burş, Filistin yönetimini bölgeyi bekleyen sağlık krizi karşısında sorumlu davranmaya çağırdı.

Burş son olarak, uluslararası taraflara bölgeye sağlık malzemelerinin girişi için "İsrail'e sınırları, Mısır'a da Refah Sınır Kapısı'nı açması" konusunda baskı yapmaları çağrısında bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
GazzeTıbbi MalzemeEksikHizmetönce Vatan
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