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Gazze'de şehit sayısı 7'ye yükseldi

Gazze Şeridi'nde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin sayısının 7'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze'de şehit sayısı 7'ye yükseldi

Gazze Şeridi'nde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin sayısının 7'ye yükseldiği bildirildi.

30 Mart 2018 Cuma 17:39
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Gazze'de şehit sayısı 7'ye yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'deki hastanelere ulaşan Filistinli şehitlerin sayısı 7'ye yükselirken, yaralı sayısı da 370 oldu." dedi.

Filistinlilerin "Büyük Dönüş Yürüyüşü" başladı

Kudra, yaralıların durumuna ilişkin bilgi vermezken, şehitlerin isimlerini "Ömer Vahid Semmur, Muhammed Kemal en-Neccar, Mahmud Ebu Muammer, Muhammed Ebu Ömer ve Ahmed İbrahim Avde" olarak kaydetti.

İsrail ordusunun sabah saatlerinde Gazze sınırına düzenlediği topçu saldırısında sınırı belirleyen tel örgülere yakın bölgedeki tarlasında çalışan bir kişi şehit olmuştu.

Tarihi Filistin topraklarındaki İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen Toprak Günü'nün 42. yılında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" için İsrail-Gazze sınırındaki tel örgüler çevresinde 6 ayrı bölgede on binlerce kişi toplanmaya devam ediyor.

Cuma namazını sınırda kıldılar

Öte yandan Gazze sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne katılan Filistinliler, cuma namazını sınırda kıldı. 

İsrail'in 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymasının ardından yaşanan olayların anıldığı "Toprak Günü"nde Filistinli grupların günler öncesinden yaptığı "Büyük Dönüş Yürüyüşü" çağrısına katılan on binlerce kişi, cuma namazını sınır bölgelerinde eda etti.

Filistin Toprak Günü'nde "Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Gazze-İsrail sınırında "30 Mart Toprak Günü" dolayısıyla düzenlenecek "Büyük Dönüş Yürüyüşü" için sınırdaki çeşitli bölgelerde çadırlar kurularak kalıcı gösteri alanları oluşturuldu.

Filistinli taraflar her fırsatta yürüyüşün "barışçıl" olacağını vurgularken, İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot Filistinlilerin yürüyüş sırasında İsrail altyapılarına saldırması durumunda orduya gerçek mermi kullanma izni vereceğini belirtmişti. Eisenkot, yürüyüş nedeniyle bariyerlerin güçlendirileceğini ve İsrail topraklarına sızma girişimlerini engellemek için takviye birlikler konuşlandırılacağını kaydetmişti.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze-İsrail sınırının kapalı askeri bölge ilan edildiği duyuruldu.

Batı Şeria'da da İsrail güçleri müdühale etti

İşgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde, Filistin Toprak Günü münasebetiyle düzenlenen gösterilere İsrail güçlerinin müdahale ettiği bildirildi.

Her yıl 30 Mart’ta düzenlenen Filistin Toprak Günü münasebetiyle işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentine bağlı Batı Mezrası bölgesinde düzenlenen gösterilerde İsrail askerleri, gerçek, plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, İsrail askerlerinin yaptığı müdahalede onlarca Filistinli çeşitli sebeplerle yaralanırken, bazı göstericilerin olay yerinde ilk yardım ekiplerince tedavi edildiği belirtildi. 

Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria’ya bağlı Nablus'taki Kusra beldesi, Beytullahim’in kuzey girişinde, El-Halil kentinde ve Ramallah’a bağlı El-Bire, Naalayn, Bel’in ve Nebi Salih beldelerinde de benzer gösteriler düzenlendi. 

Olumsuz hava koşullarına rağmen Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde kılınan cuma namazı sonrası, cami cemaatleri gösteriler düzenledi. 

Filistinli farklı gruplar tarafından Filistin Toprak Günü münasebetiyle işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nin çeşitli yerlerinde ve askerler ile temas noktalarında gösteri düzenleme çağrısı yapılmıştı.

Direnişin sembolü: Toprak Günü

İsrail, 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymuştu. Filistinliler olayı protesto etmek için genel grev yapmış, İsrail güçlerinin Dir Hana beldesinde göstericilere ateş açması sonucu 6 kişi ölmüş, yüzlerce kişi yaralanmıştı. Bu nedenle Filistinliler her yıl 30 Mart'ta işgale karşı etkinlikler düzenliyor.

1976 olayları İsrailli yetkililerle Filistinli kitleler arasında ilk çatışma olması sebebiyle büyük önem taşıyor. 

Toprak Günü olarak anılan bu olay, İsrail'le Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin sebatının simgesi olarak görülüyor.

Filistin Toprak Günü'nün geçmişi "Nekbe" olarak bilinen 1948'de İsrail'in kurulması ve sonrasındaki olaylar zincirine kadar uzanıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Gazze şehitIsrail SaldırıFilistinli şehitBüyük Dönüş Yürüyüşü
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