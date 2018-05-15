Gazze'de şehit edilen Filistinli sayısı 60'a yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğusundaki gösterilerde şehit olanların sayısının 60'a yükseldiği, yaralı sayısının ise 2 bin 770'i geçtiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca şehitlerden 8'inin 18 yaşın altında çocuk olduğu kaydedilirken, yaralılardan 225'inin çocuk ve 86'sının kadın olduğu aktarıldı.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri gösteriler düzenliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binası dün yapılan resmi törenle açılmıştı.