Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102213
ALTIN
185.197
DOLAR
4.3979
STERLİN
5.9521
EURO
5.2427
Buray’ın gizemli aşkı
Buray’ın gizemli aşkı
Eli'nin Öyküsünü Kendisinden Dinliyoruz
Eli'nin Öyküsünü Kendisinden Dinliyoruz
Erdoğan'dan 'Anneler Günü' mesajı
Erdoğan'dan 'Anneler Günü' mesajı
Beste Yoltay Kelebek Şarkısıyla Dillerde
Beste Yoltay Kelebek Şarkısıyla Dillerde
Osmanlıspor kritik virajda
Osmanlıspor kritik virajda

Gazze'de şehit edilen Filistinli sayısı 60'a yükseldi

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek isteyen göstericilere ateş açması sonucu şehit edilen Filistinlilerin sayısının 60'a yükseldi.

Gazze'de şehit edilen Filistinli sayısı 60'a yükseldi

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek isteyen göstericilere ateş açması sonucu şehit edilen Filistinlilerin sayısının 60'a yükseldi.

15 Mayıs 2018 Salı 13:57
0 Okunma
Gazze'de şehit edilen Filistinli sayısı 60'a yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğusundaki gösterilerde şehit olanların sayısının 60'a yükseldiği, yaralı sayısının ise 2 bin 770'i geçtiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca şehitlerden 8'inin 18 yaşın altında çocuk olduğu kaydedilirken, yaralılardan 225'inin çocuk ve 86'sının kadın olduğu aktarıldı.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri gösteriler düzenliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binası dün yapılan resmi törenle açılmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Gazze
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Gazze'de yeni bir dalgayla 3. intifada başladı'"
"Gazze'de yeni bir dalgayla 3. intifada başladı'"
Sudan'da kabine değişikliği
Sudan'da kabine değişikliği
Suriye konulu 9. Astana toplantısı devam ediyor
Suriye konulu 9. Astana toplantısı devam ediyor
İran'dan nükleer anlaşmayla ilgili ortak komisyon talebi
İran'dan nükleer anlaşmayla ilgili ortak komisyon talebi
Fransa'dan ABD'ye çağrı
Fransa'dan ABD'ye çağrı
Katalonya ayrılıkçı iddiasını sürdürecek bir başkan seçti
Katalonya ayrılıkçı iddiasını sürdürecek bir başkan seçti
"Kudüs’ün hukuki ve siyasi statüsünün değiştirilmesi kabul edilemez"
"Kudüs’ün hukuki ve siyasi statüsünün değiştirilmesi kabul edilemez"
"İsrail'in katliamını kınamak yetmez"
"İsrail'in katliamını kınamak yetmez"
Belçika İslam Temsil Kurulu'na Türk başkan
Belçika İslam Temsil Kurulu'na Türk başkan

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ