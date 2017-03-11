Gazze'de İsrail'in 'ezan yasağı' yasa tasarısına protesto

İsrail'in, ülkede ezanın belli saatlerde hoparlörle okunmasına yasak getiren kanun tasarısına karşı Hamas tarafından Gazze'de organize edilen gösteride, "Minareler susmayacak", "Irkçılığınız yeter" yazılı dövizler taşındı.

Eyleme katılan Filistinli milletvekili Muhammed Şihab, İsrail'in "ezan yasağı" tasarısının, "tüm Müslümanları hedef alan bir suç" olduğunu ifade etti.

"Kudüs'te ve başka mekanlardaki Filistin halkımız, bu kararın yürürlüğe girmesine izin vermeyecek." diyen Şihab, tüm Müslümanlara İsrail'in "ırkçı" kararlarıyla mücadele için birlik olma çağrısında bulundu.