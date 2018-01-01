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Gazze'de Filistinli tutuklulara destek gösterisi

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek için Gazze Şeridi'nde gösteri düzenlendi.

Gazze'de Filistinli tutuklulara destek gösterisi

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek için Gazze Şeridi'nde gösteri düzenlendi.

01 Ocak 2018 Pazartesi 16:54
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Gazze'de Filistinli tutuklulara destek gösterisi
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GAZZE

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek için Gazze Şeridi'nde gösteri düzenlendi.

Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde bir araya gelen göstericiler, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin serbest bırakılması için uluslararası insan hakları kuruluşlarından destek istedi. Gösteride halen gözaltında tutulan "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi 16 yaşındaki Ahed et-Temimi'nin yanı sıra İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin resimleri taşındı.

AA muhabirine konuşan Filistinli tutuklu Ziya el-Ağa'nın annesi Necat el-Ağa, "İsrail hapishanelerinde büyük hak ihlallerine maruz kalan çocuklarımıza destek vermek için burada toplandık. Yeni bir yıla girdik, bu yılın tutukluların serbest bırakılması adına hayırlı olmasını diliyoruz. Onlar çok zor şartlar altında yaşıyorlar." dedi.

Filistinli anne, insan hakları örgütleri ve uluslararası toplumdan "Filistinli tutukluların ailelerini görmelerini engelleyen ziyaret yasağının kaldırılması için İsrail'e baskı yapmasını" istedi.

Aralarında Filistin Esirler Cemiyetinin de bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
GazzeFilistinli TutuklularDestekGösteri
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