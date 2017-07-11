Gazze'de bir bebeğe 'Katar' ismi verildi

Gazze Şeridi'nin Refah kenti yakınlarında Yebna Mülteci Kampı'nda oturan ve seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlamaya çalışan 4 çocuk babası Fevaz el-Ahras, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteğiyle Refah'ta hizmet veren "BAE Hilal Hastanesi"nde dünyaya gelen bebeğine "Katar" adını koydu.

Filistinli baba Ahras, yaptığı açıklamada, her zaman İsrail ablukası altındaki Gazzelilerin yanında olan Katar devletini çok sevdiğini belirterek, "Katar'a yönelik ablukayı reddediyorum. Biz abluka altında yaşayan ve düşman İsrail'in acılarıyla baş başa kalan bir toplumuz. Ancak Müslüman'ın diğer bir Müslüman'ı ablukaya almasını kabul edemeyiz, bunu reddediyoruz." dedi.

Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran'da Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Bahreyn yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlamıştı.

Katar'a ambargo uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine "Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün kapatılması, İran ile ilişkilerin kesilmesi ve Al Jazeera televizyonunun kapatılması" gibi şartların bulunduğu 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.

Katar, Gazze Şeridi'nin yeniden imarı ve sağlık merkezlerinin geliştirilmesi başta olmak üzere çeşitli yardım ve kalkınma projelerini hayata geçirerek Gazzelilere destek oluyor.