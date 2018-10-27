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Gazze'de ateşkese varıldı

İslami Cihad Hareketi, Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından İsrail ile Mısır'ın gözetiminde ateşkese varıldığını duyurdu.

Gazze'de ateşkese varıldı

İslami Cihad Hareketi, Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından İsrail ile Mısır'ın gözetiminde ateşkese varıldığını duyurdu.

27 Ekim 2018 Cumartesi 12:14
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Gazze'de ateşkese varıldı

İslami Cihad Hareketi, Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından İsrail ile Mısır'ın gözetiminde ateşkese varıldığını duyurdu.

AA

Anahtar Kelimeler:
İslami Cihad HareketiGazzeİSRAİLMısır
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