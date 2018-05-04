Gazze'de 5 çocuk şehit oldu

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), son 5 hafta içinde Gazze'deki geniş çaplı "barışçıl protestolarda" 5 çocuğun şehit olduğunu, yüzlercesinin de yaralandığını bildirdi.

UNICEF Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Geert Cappelaere, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze’nin çocukları, çok daha iyisini hak ediyor." ifadesini kullandı.

Gazze'deki elektrik kesintilerinin, akaryakıt, ilaç ve ekipman sıkıntısının zaten kırılgan olan sağlık sistemini daha da zorladığını ve yaralıların tedavilerini aksattığını belirten Cappelaere, "Fiziksel yaralanmalara ek olarak, çocuklar ciddi endişe ve travma belirtileri gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze’nin İsrail sınırında Filistinliler tarafından 30 Mart’tan bu yana düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine de değinen Cappelaere, bu süre zarfında geniş çaplı "barışçıl protestolarda" 5 çocuğun şehit olduğunu, yüzlercesinin de yaralandığını vurguladı.

Cappelaere, UNICEF Özel Temsilcisinin İsrail güvenlik güçlerince kalbine yakın bir yerden vurulan 14 yaşındaki Gazzeli çocuğu dün ziyaret ettiğini, çocuğun 2 hafta hastanede kaldıktan sonra tedavisinin evinde devam ettiğini aktardı.

Gazzeli çocukların yarısının insani yardımlara dayanarak hayata tutunduğuna dikkati çeken Cappelaere, bölgedeki çocukların dörtte birinin de psikolojik bakıma gereksinim duyduğunun altını çizdi.

Büyük Dönüş Yürüyüşü

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başından bu yana aralarında gazeteci ve 18 yaş altındakilerin bulunduğu 50 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edildi, 6 binden fazla Filistinli yaralandı.

Filistinliler, gösterilerini İsrail'in kuruluş yıl dönümü ve "Büyük Felaket" adını verdikleri "Nekbe"nin tarihi olan 15 Mayıs'a kadar sürdürmeyi planlıyor.