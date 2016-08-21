Gaziantep'teki terör saldırısına dünyadan tepkiler

ANKARA

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Gaziantep'te yaşanan terör saldırısını "şiddetle" kınadığını bildirdi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı dün akşam bir düğün sırasında en az 50 kişinin ölümüne yol açan alçak terör saldırısını şiddetle kınamaktadır. Fransa olarak Türk yetkililere ve Türk halkına taziye dileklerimizi sunuyoruz. Teröre karşı savaşan herkesin yanındayız." ifadelerine yer verildi.

Hollande, Gaziantep'teki terör saldırısına ilişkin taziye mesajını resmi Twitter hesabı üzerinden de paylaştı.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, terör saldırısını kınadı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Gaziantep'te düzenlenen, 50 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.

Akıncı, terör saldırısıyla ilgili olarak yayımladığı mesajda, "Terör vahşeti bu kez de Gaziantep'te bir düğün ortamında kendini gösterdi. Bu terör saldırısını kınıyorum." ifadesini kullandı.

Bu insanlık dışı eylemin amacının kuşkusuz ki masum insanların canı pahasına Türkiye'yi kaosa ve istikrarsızlığa sürüklemek olduğuna işaret eden Akıncı, "KKTC halkı adına bu acı gününde Türkiye halkı ile olan dayanışmamızı bir kez daha belirtirim. Bu alçak saldırı sonucu yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim." ifadesine yer verdi.

Aliyev'den Erdoğan'a taziye mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gaziantep'teki terör saldırısında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığının resmi sitesinde yayımlanan mesajda, Erdoğan'a "Aziz kardeşim" diye hitap eden Aliyev, Gaziantep'te düzenlenen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden son derece sarsıldığını bildirdi.

Bu kanlı olaydan duyduğu öfkeyi ifade eden Aliyev, mesajında şunları kaydetti:

"Terörün tüm çeşitlerine karşı hep birlikte, kararlılıkla ve devamlı mücadele yürütülmesi gerekiyor. Yaşanan facia nedeniyle size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türk halkına kendim ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerimi iletiyor, yaralılara şifa diliyorum."

Ürdün, Bahreyn ve Katar'dan terör saldırısına kınama

Ürdün resmi haber ajansı Petra'da yayımlanan Ürdün Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumeni'nin açıklamasında da, "Gaziantep'teki bir düğün salonununu hedef alan saldırıyı kınıyoruz." denildi.

Bu korkak saldırının karanlık terör örgütlerinin ve şer odaklarının, dünyanın her yerinde masumları hedef alan insan ve yaşam düşmanlığının yeni bir göstergesi olduğu ifade edildi.

Saldırının ayrıca bölge ülkeleri ve uluslararası toplumun tamamının terör örgütleriyle mücadelede el ele vermesi gerektiğini de gösterdiği kaydedildi.

Ürdün'ün terörle mücadele de Türkiye'nin yanında olduğu, Türk hükümetine taziyelerini sunduğu ve yaralılara acil şifa dilediği belirtildi.

Bahreyn: Terörle mücadelede Türkiye'nin yanındayız

Bahreyn Dışişleri Bakanlığının Bahreyn haber ajansı BNA'da yayımlanan açıklamasında ise, Bahreyn'in kurbanların yakınlarına içten taziyelerini sunduğu ve yaralılara acil şifa dilediği kaydedilirken, terör saldırısının Türkiye'nin güvenliği ve istikrarını hedef aldığı değerlendirmesinde bulunuldu.

Radikalizm, şiddet ve terörle mücadelede Bahreyn'in Türkiye'nin yanında olduğunun altı çizildi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yayımlanan yazılı açıklamada da, Türkiye Cumhuriyeti ve halkı ile dayanışma içinde olduğu ve ülkenin güvenliği ile istikrarını korumaya yönelik çabalara desteği vurgulandı.

Açıklamada, Katar'ın kurbanların yakınlarına en içten başsağlığı dileklerini sunduğu ve yaralılara acil şifa dilediği aktarıldı.