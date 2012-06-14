Garaudy vefat etti

Fransız kökenli Müslüman düşünür Roger Garaudy, Paris’te 99 yaşında vefat etti. Garaudy, 18 Haziran Pazartesi günü Paris’te toprağa verilecek.

Eserleri 40'tan fazla dile çevrilen Roger Garaudy, geride 60 kadar eser ve sayısız makale bıraktı.

Garaudy, 17 Temmuz 1913’te Marsilya’da doğdu. 1952'de Sorbonne Üniversitesi’den edebiyat dalında, 1954'de SSCB Bilimler Akademisi'nden bilim dalında doktor unvanını aldı.

Bir dönem Marksist İnceleme ve Araştırmalar Merkezi müdürlüğü yapan Garaudy, Fransız Parlamentosu'nda milletvekilliği, Millet Meclisi Başkan yardımcılığı, Milli Eğitim Komisyonu üyeliği ve senatörlük görevlerinde bulundu.

Roger Garaudy, Fransız Komünist Partisi'nde en yüksek düzeyde görev yapan ve dış dünyaya "Fransa'nın yüz akı" olarak takdim edilen bir düşünür olarak tanınıyordu. Garaudy, Charles de Gaulle, Stalin, Castro, Picasso, Aragon, Gaston Bachelard, Jean-Paul Sartre, Romain Rolland gibi dünya çapında lider ve sanatçılarla yakından görüşen bir isimdi.

1982'de Müslüman olan Roger Garaudy, İslam’la ilgili önemli eserler verdi.

Garaudy'nin "İsrail: Terör ve Mitler" isimli eseri, İsrail lobisinin baskıları sonucunda Fransa'da yasaklandı.

Roger Garaudy’nin, "Hatıralar: Yüzyılımızda Yalnız Yolculuğum" ve "İnsanlığın Medeniyet Destanı" başta olmak üzere, Cemal Aydın tarafından Türkçe'ye 30 kadar eseri çevrildi.